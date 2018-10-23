Українець Михайлюк провів перший офіційний матч в НБА у складі Лейкерс

Наш спортсмен провів на майданчику 16 хвилин 38 секунд і не набравши жодного очка.

У ніч на вівторок в Національній баскетбольній асоціації відбулись дев'ять матчів, в одному з яких у складі Лос-Анджелес Лейкерс провів першу офіційну гру в НБА український легіонер Святослав Михайлюк.

Гравець провів на майданчику 16 хвилин 38 секунд, не набравши жодного очка, а його команда програла Сан-Антоніо Сперз з мінімальною різницею - 142:143, повідомляє офіційний сайт ліги.

Українець зробив 3 передачі, 2 підбирання, а також здійснив 2 втрати і 2 фоли. Також наш гравець двічі кидав двоочкові спроби і стільки ж триочкові, але не зміг їх реалізувати. Показник корисності склав +12 – другий кращий результат в команді після Ленса Стівенсона (+17).

НБА. Регулярний чемпіонат.

22 жовтня.

Бостон – Орландо 90:93 (19:28, 26:20, 25:27, 20:18)

Бостон: Ірвінг (22 + 8 підбирань), Хорфорд (15), Хейворд (11), Тейтум (7 + 10 підбирань), Браун (5) – старт; Смарт (9), М-з Морріс (7 + 7 підбирань), Тайс (7), Розир (5), Оджелей (2), Ябуселе (0), Вільямс (0).

Орландо: Вучевич (24 + 12 підбирань), Айзек (18 + 12 підбирань), Фурньє (14 + 10 передач), Гордон (13), Огастін (10 + 10 передач) – старт; Росс (6), Грант (4), Сіммонс (4), Бамба (0).

Торонто – Шарлотт 127:106 (31:22, 31:25, 35:32, 30:27)

Торонто: Ленард (22), Лоурі (16 + 14 передач), Грін (16), Ібака (15 + 8 підбирань), Сиакам (4) – старт; Валанчюнас (17 + 10 підбирань), Пауелл (9), Ванвлит (8), Майлз (8), Ануноби (5), Річардсон (3), Браун (2), Монро (2).

Шарлотт: Уокер (26), Лемб (16), Батюм (13), Марв. Вільямс (4), Зеллер (2) – старт; Эрнангомес (11), Монк (10), Паркер (6), Кідд-Гилкрист (6), Бріджес (6), Бийомбо (4), Камінські (2), Грем (0).

Мілуокі – Нью-Йорк 124:113 (33:29, 38:23, 17:35, 36:26)

Мілуокі: Адетокумбо (31 + 15 підбирань), Міддлтон (30 + 7 підбирань), Бледсоу (16 + 13 передач), Лопес (13), Брогдон (11) – старт; Ільясова (10 + 8 підбирань), Хенсон (9 + 9 підбирань), Снелл (3), Дивинченцо (1).

Нью-Йорк: Хардуэй (24), Берк (19), Кантер (14 + 13 підбирань), Ниликина (5), Томас (4) – старт; Хезонья (18), Дотсон (14 + 8 підбирань), Вонле (11), Трір (4), Бейкер (0).

Міннесота – Індіана 101:91 (25:28, 25:21, 22:24, 29:18)

Міннесота: Батлер (20), Таунс (17 + 15 підбирань), Гібсон (13 + 7 підбирань), Тіг (6 + 10 передач), Віггінс (2) – старт; Окоги (12), Роуз (11), Дженг (9 + 7 підбирань), Джонс (8), Толливер (3).

Індіана: Оладипо (20 + 7 підбирань), Богданович (20), Тернер (16), Янг (9), Коллісон (5 + 6 передач) – старт; Сабоніс (8 + 7 підбирань), Джозеф (7), о'куінн (4), Еванс (2), Макдермотт (0).

Даллас – Чикаго 115:109 (31:28, 28:33, 29:23, 27:25)

Даллас: Меттьюз (20), Дончич (19 + 6 передач), Джордан (18 + 16 підбирань), Фінні-Сміт (12), Сміт (7) – старт; Пауелл (12), Клебер (12), Бареа (9), Брансон (6), Брокхофф (0).

Чикаго: Лавін (34 + 5 втрат), Холідей (16), Портіс (12 + 8 підбирань), Данн (9 + 7 передач), Картер (4 + 9 підбирань) – старт; Паркер (20), Пейн (6), Блэйкни (3), Hutchison (3), Лопес (2).

Портленд – Вашингтон 124:125 OT (32:28, 30:34, 15:16, 34:33, 13:14)

Портленд: Лиллард (29 + 8 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Нуркич (22 + 18 підбирань), Аміну (16 + 15 підбирань), Макколлум (13), Лэйман (4) – старт; Стаускас (15 + 8 підбирань), Тернер (10 + 7 підбирань), Коллінз (7), Харклесс (5), Сет Каррі (3).

Вашингтон: М-ф Морріс (28 + 9 підбирань), Бив (25 + 8 підбирань + 7 передач), Волл (16 + 9 передач), Портер (16 + 10 підбирань), Маинми (0) – старт; Убре (22), Грін (12), Ріверс (3), Сміт (3), Саторански (0).

Голден Стейт – Фінікс 123:103 (32:23, 38:24, 36:34, 17:22)

Голден Стейт": Каррі (29 + 8 передач), Дюрэнт (22), Томпсон (16), Джонс (13), Грін (5 + 8 передач) – старт; Жеребко (13), Маккінні (10 + 7 підбирань), Кук (8), Луні (5), Еванс (2), (0), Игудала (0), Белл (0).

Фінікс: Букер (28 + 6 передач + 9 втрат), Ейтон (20 + 14 підбирань), Кэнан (7), Аріза (6), Андерсон (3) – старт; Уоррен (27), Бріджес (5), Джексон (3), Холмс (2), Чендлер (2), Мелтон (0), Кроуфорд (0), Бендер (0).

Юта – Мемфіс 84:92 (22:19, 24:28, 17:23, 21:22)

Юта: Мітчелл (14 + 6 втрат), Гобер (11 + 12 підбирань), Инглс (9 + 8 підбирань), Фейворс (8 + 7 підбирань), Рубіо (6) – старт; Краудер (15 + 8 підбирань), Аллен (7), о'ніл (7), Экзам (4), Ньянг (3), Беркс (0).

Мемфіс: Конлі (23 + 7 підбирань), Марк Газоль (18 + 13 підбирань), Джексон (11 + 7 підбирань), Темпл (6), Парсонс (0) – старт; Мек (12), Селден (7), Д. Брукс (7), Андерсон (4), Каспі (4), М. Брукс (0).

Лейкерс – Сан-Антоніо 142:143 OT (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15)

Лейкерс: Кузма (37 + 8 підбирань), Джеймс (32 + 8 підбирань + 14 передач + 5 втрат), Макгі (16 + 8 підбирань), Ball (14 + 6 передач), Колдуелл-Поуп (4) – старт; Харт (20 + 10 підбирань), Стівенсон (8), Вільямс (8), Бізлі (3), Михайлюк(0), Зубац (0).

Сан-Антоніо: Олдрідж (37 + 10 підбирань), Дерозан (32 + 8 підбирань + 14 передач), Форбс (16), Гей (16), Каннінгем (3 + 12 підбирань) – старт; Белинелли (15), Міллс (12), Пау Газоль (9), Бертанс (3).