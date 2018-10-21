Запоріжжя розгромило Політехнік і вийшло в лідери баскетбольної Суперліги

"Запоріжжя" подолало планку в 100 очок в поєдинку.

«Запоріжжя» в рідних стінах розгромило «Політехнік» у матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги.

Вже після першої чверті господарі заволоділи комфортною перевагою «+17». У наступній десятихвилинці підопічні Володимира Коваля трохи скоротили відставання, проте в третій і четвертій чвертях на паркеті знову домінувала команда Валерія Плеханова, яка в підсумку пробила сотню, повідомляє сайт ФБУ.

Ця перемога стала третьою поспіль для «Запоріжжя» і дозволила команді з однойменного міста піднятися на перше місце в турнірній таблиці. У свою чергу «Політехнік» у новому сезоні Суперліги ще не перемагав, зазнавши поразки в п'ятому матчі поспіль.

Суперліга. Регулярний чемпіонат:

«Запоріжжя» – «Політехнік» 104:77 (31:14, 19:24, 31:23, 23:16)

В іншому матчі туру "Миколаїв" сенсаційно переграв "Дніпро".