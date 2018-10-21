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Миколаїв сенсаційно обіграв Дніпро у баскетбольній Суперлізі

19:17, 21 жовтня 2018
Баскетбол
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"Миколаїв" сенсаційно обіграв "Дніпро" / fbu.ua

Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард господарів Ілля Жуковський, який набрав 21 очко. У «Дніпра» 16-ма набраними балами відзначився Станіслав Тимофеєнко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ця поразка стала другою поспіль для «Дніпра» у рамках внутрішньої першості. У свою чергу «Миколаїв» здобув другу поспіль перемогу.

Суперліга. Регулярний чемпіонат:

«Миколаїв» — «Дніпро» 78:72 (25:16, 10:20, 25:22, 18:14).

В іншому матчі туру «Запоріжжя» розгромило «Політехнік».

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Теги: #баскетбол Суперліга