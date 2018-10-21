Миколаїв сенсаційно обіграв Дніпро у баскетбольній Суперлізі
19:17, 21 жовтня 2018Баскетбол
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Ця поразка стала другою поспіль для "Дніпра" у рамках внутрішньої першості.
"Миколаїв" сенсаційно обіграв "Дніпро" / fbu.ua
БК "Миколаїв" на своєму майданчику обіграв "Дніпро" в матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард господарів Ілля Жуковський, який набрав 21 очко. У «Дніпра» 16-ма набраними балами відзначився Станіслав Тимофеєнко, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ця поразка стала другою поспіль для «Дніпра» у рамках внутрішньої першості. У свою чергу «Миколаїв» здобув другу поспіль перемогу.
Суперліга. Регулярний чемпіонат:
«Миколаїв» — «Дніпро» 78:72 (25:16, 10:20, 25:22, 18:14).
В іншому матчі туру «Запоріжжя» розгромило «Політехнік».
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