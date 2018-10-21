Лейкерс без українця Михайлюка програли Х'юстону в центральному матчі дня в НБА

Напередодні відбулися десять матчів регулярного чемпіонату.

У ніч на 21 жовтня в регулярному чемпіонаті північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) відбулися десять матчів.

У другому поспіль матчі український форвард Святослав Михайлюк не отримав ігрового часу. Його «Лейкерс» поступилися «Х'юстону» з рахунком 115:124.

Вашингтон – Торонто 113:117 (22:24, 32:33, 28:33, 31:27)

Вашингтон: Біл (32), Волл (25), Ріверс (12), Портер (11), М-ф Морріс (10), Убре (8), Сміт (6), Саторанскі (5), Грін (2), Маінмі (2)

Торонто: Лаурі (28 + 12 передач), Валанчюнас (16), Анунобі (12), Ібака (16), Ванвліт (13), Майлз (10), Сіакам (10 + 10 підбирань), Пауелл (7), Грін (5)

Індіана – Бруклін 132:112 (33:29, 34:29, 28:27, 37:27)

Індіана: Оладипо (25), О'Куінн (16), Еванс (15),Богданович (15), Тернер (14), Коллісон (13), Джозеф (12), Макдермотт (12), Янг (10)

Бруклін: Харріс (19), Леверт (19), Динуідді (13), Куруц (12), Расселл (12), Кребб (10), Фарід (8), Аллен (8), Девіс (4), Дадлі (3), Пінсон (2), Муса (2)

Нью-Йорк – Бостон 101:103 (18:31, 30:19, 22:27, 31:26)

Нью-Йорк: Хардуей (24), Кантер (17 + 15 підбирань), Трір (15), Берк (11), Дотсон (10), Вонле (7 + 13 підбирань), Томас (6), Нілікіна (5), Бейкер (2), Хезонья (2), Нокс (1), Робінсон (1)

Бостон: Тейтум (24 + 14 підбирань), Ірвінг (16), М-з Морріс (16), Розир (10), Бейнс (10), Хорфорд (8 + 10 підбирань), Смарт (8), Браун (7), Ябуселе (2), Тайс (2)

Філадельфія – Орландо 116:115 (30:32, 33:20, 26:34, 27:29)

Філадельфія: Ембіід (32 + 10 підбирань), Редик (31),Шарич (13), Ковінгтон (12), Фульц (8 + 7 передач), Макконнелл (8), Джонсон (8), Сіммонс (4)

Орландо: Фурньє (31), Вучевич (27 + 13 підбирань + 12 передач), Гордон (20 + 12 підбирань), Росс (15), Огастін (9), Айзек (8), Бамба (5)

Майамі – Шарлотт 112:113 (29:34, 23:38, 30:20, 30:21)

Майамі: Уейд (21), Драгіч (20), Макгрудер (19 + 10 підбирань), Джонс (12), Адебайо (12),Уайтсайд (11 + 15 підбирань), Оліник (8), Річардсон (7), Джонсон (2)

Шарлотт: Уокер (39), Монк (15), Марв. Вільямс (13), Лемб (12), Зеллер (11), Батюм (8), Ернангомес (8), Кідд-Гілкрист (7)

Чикаго – Детройт 116:118 (27:25, 31:35, 26:25, 32:33)

Чикаго: Лавін (33), Холідей (19), Пейн (17), Паркер (13), Блейкні (10), Картер (8), Лопес (7), Портіс (6 + 14 підбирань), Арчидіаконо (3)

Детройт: Гріффін (33 + 12 підбирань), Джексон (18), Буллок (16), Сміт (15), Джонсон (10), Драммонд (10 + 13 підбирань), Геллоуей (6), Робінсон (5), Пачулія (5)

Даллас – Міннесота 140:136 (37:46, 32:23, 28:30, 43:37)

Даллас: Дончич (26), Джордан (22 + 10 підбирань), Сміт (19), Меттьюз (19), Пауелл (19), Бареа (12 + 11 передач), Фінні-Сміт (8), Брансон (7), Клебер (5), Брокхофф (3)

Міннесота: Таунс (31), Роуз (28), Тіг (22), Віггінс (19), Дженг (10), Гібсон (9), Окоги (6), Толливер (6), Джонс (5)

Денвер – Фінікс 119:91 (30:16, 35:33, 27:30, 27:12)

Денвер: Йокіч (35 + 12 підбирань + 11 передач), Мюррей (26), Харріс (18), Бартон (14), Миллсэп (14 + 10 підбирань), Пламли (4), Бізлі (2), Крейг (2), Лайлс (2), Ернангомес (2)

Фінікс: Букер (25), Уоррен (16), Кенан (15), Бріджес (10), Андерсон (8), Аріза (5), Ейтон (5), Кроуфорд (3), Джексон (2), Чендлер (2)

Портленд – Сан-Антоніо 121:108 (22:22, 37:28, 38:32, 24:26)

Портленд: Ліллард (29), Макколлум (24), Нуркич (12), Коллінз (11), Аміну (10), Сет Каррі (9), Тернер (8), Харклесс (5), Ленард (5), Лейман (5), Стаускас (3)

Сан-Антоніо: Дерозан (28), Форбс (17), Гей (12в), Олдрідж (12), Бертанс (11), Пау Газоль (10), Міллс (9), Каннінгем (3), Белінеллі (2), Юбенкс (2), Мету (2)

Лейкерс – Х'юстон 115:124 (28:31, 34:35, 35:32, 18:26)

Лейкерс: Джеймс (24), Макгі (16), Болл (14), Рондо (13 + 10 передач), Інгрем (12), Харт (11), Кузма (11), Стівенсон (9), Колдуелл-Поуп (5)

Х'юстон: Харден (36), Пол (28 + 10 передач), Капела (19 + 12 підбирань), Грін (13), Гордон (9), Ентоні (7 + 10 підбирань), Енніс (6), Такер (6)