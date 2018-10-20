Одеса завдала Київ-Баскету другої поразки за тиждень в матчах баскетбольної Суперліги

Раніше кияни програли в Южному місцевому Хіміку.

У другому матчі суботи зустрічалися дебютанти Суперліги Парі-Матч – Одеса на домашньому майданчику приймала Київ-Баскет.

Гра завершилася перемогою господарів поля з рахунком 89:79, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі в дебюті гри заволоділи перевагою, скориставшись невпевненою грою киян в нападі. Команда Євгена Мурзіна припустилася 7 втрат за стартову чверть та гірше за господарів атакувала з гри, як підсумок – закономірні +8 для одеситів після першої чверті.

Нічого не змінилося у малюнку гри і в другій десятихвилинці: одесити продовжували гнути свою лінію і протроху збільшували перевагу. Кращим за пісдумками першої половини матчу став центровий господарів Олександр Тищенко, який ще до великої перерви відзначився 12 очками, 4 підбираннями та 2 передачами, провівший свій найкращий ігровий відрізок у поточному сезоні.

У третій чверті Одеса продовжила домінувати, довівши свою перевагу до 19 очок. Відмінний у нападі відіграв Вітолс, який набрав за десятихвилинку 11 очок. Господарі грали швидше, краще втікали у відриви та рухали м’яч, зберігши 15 балів переваги перед заключною чвертю.

Але, як виявилось, команда Олега Юшкіна занадто рано повірила в свій успіх. Кияни скористалися втратою концентрації суперника, зумівши спочатку скоротити відставання до 7 очок за 3,5 хвилини до кінця матчу, а після влучного триочкового від Кріка залишили лише 3 бали від переваги суперника за 2 хвилини до кінця матчу.

Однак довести свій кабмек до завершення команда Мурзіна не зуміла: Щепкін на початку останньої хвилини матчу забив ефектний данк с фолом і, реалізувавши штрафний, повернув своїй команді 6 очок переваги. Одесити втримали перевагу і довели матч хоч і до нервової, але, що головне, перемоги – 89:79.

MVP цього матчу можна назвати Олександра Тищенка, який до 14 очок додав 8 підбирань (4 на чужому щиті), 6 передач та 3 перехоплення, а рейтинг його ефективності склав 24 бали. У гостей свій поки що найкращий матч в сезоні провів новачок В’ячеслав Петров, який, вийшовши з лави, за 15 хвилин набрав 16 очок, зробив 4 підбирання та 3 блок-шоти (РЕ +19).

Суперліга Парі-Матч. Третій тур

Одеса, СК Одеса

Одеса - Київ-Баскет 89:79 (20:12, 24:18, 24:23, 21:26)

Одеса: Вітолс 20 + 5 передач - 6 втрат, Прокопенко 2, Бєліков 18, Хелманіс 5, Тищенко 14 + 8 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення - 4 втрати - старт; Пустозвонов 12 + 5 підбирань, Шеляковс 11 + 6 підбирань, Щепкін 5, Новіков 2

Київ-Баскет: Горобченко 4, Луценко 8 + 5 передач, Крутоус 18, Сандул 12 + 5 підбирань, Мангано 5 + 10 підбирань - старт; Петров 16 + 3 блок-шота, Крік 7 + 4 втрати, Носков 5, Челован 4