Хімік впевнено переміг Черкаські Мавпи в матчі баскетбольної Суперліги

Гра в Южному завершилася з рахунком 93:76.

В Южному відбувся матч регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в якому "Хімік" приймав "Черкаські Мавпи" й впевнено обіграв суперників.

Гра завершилася з рахунком 93:76, повідомляє офіційний сайт змагань.

Южненський Хімік провів свій другий домашній матч в рамках третього туру регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, в якому приймав діючих чемпіонів — Черкаські Мавпи. У той час, як для гостей це був єдиний матч в рамках ігрового тижня національної першості.

Команди результативно розпочали матч, набравши за стартову десятихвилинку 50 очок на двох. Обидва колективи атакували з солідним відсотком, але 63% з гри та 60% кидків з-за дуги у виконанні гостей дозволили їм отримати 4 очки переваги за підсумками 10 хвилин гри.

У другій десятихвилинці господарі зуміли переломити хід гри: команда Степановського суттєво додала у захисті, не збавляючи при цьому обертів на чужій половині майданчика. Головним фактором у першій половині стало домінування южненців на щитах і як наслідок перевага по кількості очок другого шансу. Зробивши ривок у середині другої десятихвилинки, Хімік пішов на велику перерву за 10 очок переваги.

Южненці продовжили гнути свою лінію і у третій чверті, довівши на екваторі десятихвилинки свою перевагу до максимальних 18 очок. Однак Мавпи зуміли відповісти ривком імені Артамонова — Коуклі — Чумакова, завдяки якому звели рахунок в чверті до нічийного, але перед заключним відрізком гри господарі зберегли все ті ж 10 очок відриву.

Хімік зробив усе можливе, щоб уникнути інтриги у заключній чверті, а триочкови Едвіна та Павлова, а також два бали від Джонса за дві з половиною хвилини до кінця основного часу, зняли усі питання в цій грі. Южненці мали двозначну перевагу протягом усієї чверті і довели матч до впевненої перемоги над чемпіоном — 93:76.

Хімік, перехопивши ініціативу в середені другої чверті, впевнено виграв свій другий матч за тиждень, а Мавпи зазнали другої поразки в трьох поєдинках національної першості.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

Южне, СК Олімп

Хімік — Черкаські Мавпи 93:76 (23:27, 26:12, 22:22, 22:15)

Хімік: Едвін 21 + 7 підбирань + 4 передачі, Павлов 15 + 7 підбирань, Антіпов 11 + 5 підбирань, Рябчук 9, Войналович 2 — старт, Джонс 15 + 4 підбирання, Сидоров 14 + 6 передач — 4 втрати, Мальчевський 6 + 7 підбирань, Марченко 0, Ковальов 0

Черкаські Мавпи: Чумаков 16 + 3 підбирання + 2 передачі, Кольченко 14, Янг 7 + 3 передачі - 3 втрати, Ткаченко 6 - 3 втрати, Скапінцев 0 — старт, Коуклі 15 + 6 підбирань, Отверченко 10, Артамонов 8 + 5 передач + 2 перехоплення, Воєвода 0, Руслов 0, Мельник 0