Михайлюк не вийшов на майданчик у стартовій грі Лос-Анджелес Лейкерс в сезоні НБА

Гравець не потрапив до складу за рішенням тренера.

Український захисник Святослав Михайлюк не взяв участь в дебютному матчі НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс.

Без нього команда поступилася Портленду, вигравши лише одну з чвертей - 118:128 (31:34, 32:31, 28:28, 28:35), повідомляє SportArena.

Михайлюк брав участь в останньому передсезонному матчі проти "Голден Стейт". Проте в цій грі тренерський штаб Лейкерс вирішив не давати українцю ігрового часу.

Найрезультативнішим гравцем у складі Лейкерс став ЛеБрон Джеймс, який зробив дабл-дабл: 26 очок і 12 підбирань. За показником набраних очок його випередив лише атакуючий захисник Портленда Даміан Ліллард.

Наступний матч Лейкерс зіграє проти Х'юстона 21 жовтня.

НБА. Регулярний чемпіонат.

18 жовтня.

Вашингтон — Майамі 112:113 (25:24, 34:34, 30:27, 23:28)

Вашингтон: Морріс 11 + 5 підбирань, Портер 9 + 11 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шоти, Уолл 26 + 9 передач + 3 блок-шоти, Бив 20, Сміт 4 + 6 підбирань, Грін 17, Убре 9 + 6 підбирань

Майамі: Річардсон 28 + 5 передач, Джонс 17 + 5 підбирань, Уайтсайд 9 + 10 підбирань, Драгіч 8 + 6 підбирань + 8 передач, Макгрудер 20 + 8 підбирань + 6 передач, Олиник 9, Адебайо 4 + 9 підбирань, Джонсон 9, Уейд 9 + 8 підбирань

Філадельфія — Чикаго 127:108 (38:41, 27:17, 37:18, 25:32)

Філадельфія: Сарич 13 + 10 підбирань, Ковінгтон 20 + 5 підбирань, Эмбиид 30 + 12 підбирань + 4 блок-шоти, Сіммонс 13 + 13 підбирань + 11 передач, Фулц 12 + 5 передач, Джонсон 13, Шамет 12, Медик 10

Чикаго: Портіс 20 + 11 підбирань, Пейн 0 + 5 підбирань, Лавин 30 + 5 підбирань, Холідей 10, Паркер 15 + 5 підбирань, Арчидиаконоу 8 + 8 передач, Блэкней 15 + 5 підбирань

Портленд — Лос-Анджелес Лейкерс 128:118 (34:31, 31:32, 28:28, 35:28)

Портленд: Аміну 5 + 6 підбирань, Нуркич 16 + 9 підбирань, Лиллард 28 + 6 підбирань, Макколлум, 21 + 5 підбирань, Коллінс 6 + 6 підбирань + 6 блок-шотів, Харклесс 7 + 6 підбирань + 3 блок-шоти, Стаускас 24, Тернер 13 + 6 передач, Каррі 5 + 5 підбирань

Лейкерс: ЛеБрон 26 + 12 підбирань + 6 передач, Інгрем 16, Макгі 13 + 8 підбирань + 3 блок-шоти, Рондо 13 + 11 передач, Кузма 15 + 5 підбирань, Харт 20 + 3 перехоплення