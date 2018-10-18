Хіміку переміг Київ-Баскет в матчі баскетбольної Суперліги

Гра в Южному завершилася з рахунком 89:75.

В Южному місцевий Хімік проводив перший домашній матч регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, в якому бронзові призери минулого сезону приймали дебютанта елітного дивізіону столичний Київ-Баскет.

Матч завершився з рахунком 89:75, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди без розкачки розпочали матч: гості, як і очікувалось, давили через фарбу, а на допомогу бігменам киян з лави вийшов вибуховий Крік. Проте стартову десятихвилинку виграли южненці, в складі яких 10 балів вже за першу чверть набрав Едвін. Гості атакували з гри не гірше за суперника та мали перевагу на щитах, проте 9 втрат за 10-хвилинний відрізок перекресрили старання киян. Особливих змін у малюнку гри в другій чверті не було, але цей відрізок трохи вдаліше провели гості, які зуміли встановити паритет на табло перед великою перервою.

Довгоочікуваний сплеск відбувся в другій частині третьої десятихвилинки. Кияни занадто захопилися індивідуальними діями в нападі і менше стали користуватися своєю перевагою у трисекундній. А господарі продовжували гнути свою лінію, активно рухаючи м’яч у нападі, результатом чого сталі влучні вільні триочкові Рябчука та Павлова, а вдалий відрізок у нападі від Едвіна закріпив ривок южненців - 13:2.

Заключну десятихвилинку гості розпочинали з відставання -11, але за 6 хвилин зуміли майже повністю зїсти перевагу Хіміка, від якої після результативного швидкого відриву Луценка залишилось лише 2 очки.

Однак “зірковий час” Моріса Кріка зіпсував усі плани киян на камбек. Після ефектного данку Джонса Крік не зумів набрати легкі 2 бали, схибивши з-під кошика, потім сфолив на Сидорові, який виконував 3-очковий кидок. Розігруючий южненців реалізував усі три кидки, після чого вже у наступній атаці Крік припустився втрати, на що южненці відповели ще однією результативною атакою від Павлова, повернувши собі комфортні +9 за 2 хвилини до кінця матчу.

Таку перевагу южненці вже не відпустили і навіть розвинули її, довівши матч до перемоги — 89:75. Невдалі відрізки Київ-Баскета у других частинах третьої та четвертої десятихвилинок не дозволили команді Євгена Мурзіна зачепитися за першу виїзну перемогу в сезоні.

Кращим у складі Хіміка в цьому матчі став Деон Едвін, який до 19 очок додав 4 передачі та 4 перехоплення (РЕ +25), а також вдало зіграв Віталій Мальчевський, який, вийшовши з лави, набрав 21 очко (4/5 двоочкових, 3/4 триочкових, 4/5 штрафних), а також зробив 5 підбирарнь та 2 перехоплення (РЕ +25).

У Київ-Баскета кращим став Грегг Мангано: в американського бігмена окрім 15 очок в активі 9 підбирань (4 у нападі) та 4 передачі (РЕ +15). 17 очок, 6 підбирань, 6 передач та 3 перехоплення в активі у Моріса Кріка, однак вирішальні хвилини гри американець провалив (РЕ +20).

Свій наступний матч в Хімік проведе 20 жовтня вдома проти Черкаських Мавп, а Київ-Баскет у цей же день зіграє на виїзді проти Одеси.

Суперліги Парі-Матч. Третій тур

Южне, СК Олімп

Хімік – Київ-Баскет 89:75 (22:19, 16:19, 27:16, 24:21)

Хімік: Рябчук 3, Едвін 19 + 4 перехоплення, Войналович 2, Джонс 12 + 4 підбирання + 4 передачі, Павлов 11 + 7 підбирань + 4 передачі - старт; Мальчевський 21 + 5 підбирань, Антипов 1, Марченко 5, Сидоров 15 + 5 передачі

Київ-Баскет: Горобченко 5, Луценко 2, Крутоус 13 - 4 втрати, Мангано 15 + 9 підбирань + 4 передачі, Сандул - старт; Челован 9, Носков 0 + 5 підбирань, Петров 8 + 5 підбирань, Крік 17 + 6 підбирань + 6 передач — 4 втрати