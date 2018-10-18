Дніпро і Черкаські мавпи зазнали поразок у матчах 1-го туру Кубка Європи ФІБА

Обидва українських клуби невдало стартували в груповому раунді баскетбольного єврокубка.

Українські баскетбольні клуби "Дніпро" і "Черкаські Мавпи" зазнали виїзних поразок в рамках першого туру групового етапу Єврокубка ФІБА. Черкащани поступилися косовській "Пріштіні" з різницею в 10 очок, а "Дніпро" програв болгарському "Левскі" (-18), повідомляє офіційний сайт турніру. Кубок Європи FIBA. 1-й тур. Пріштіна (Косово) – Черкаські Мавпи (Україна) - 92:82 (27:15, 24:28, 19:21, 22:18) Пріштіна: Андерсон (12 + 11 передач), Беріша (26), Мейфілд (19 + 9 підбирань), Девіс (15), Букічу (15 + 5 підбирань) — старт; Крестинин (5 + 6 підбирань), Ругова, Морина Черкаські Мавпи: Янг (21 + 4 передачі), Кольченко (9 + 6 передач), Ткаченко (8 + 7 підбирань), Чумаков (10 + 5 підбирань + 4 втрати), Скапінцев (6 + 5 підбирань) — старт; Артамонов (4), Коуклі (16 + 7 підбирань), Отверченко (6), Руслов (2). Левскі (Болгарія) - Дніпро (Україна) – 83:65 (26:23, 24:8, 17:20, 16:14) Левскі: Ремберт (18), Аврамов (10 + 8 підбирань + 4 передачі), Захарієв (10 + 7 підбирань), Д. Іванов (18 + 6 підбирань), Іванов К. (8 + 5 підбирань + 7 передач + 2 блок-шота) – старт; Р, Робінсон (10), Мийович (7 + 6 підбирань), Веліков (2) Дніпро: Мишула (9 + 4 передачі – 5 втрат), Закурдаєв (8), Ревзін (10 + 5 підбирань), Тимофеєнко (3 + 8 підборів), Кушніров (9) – старт; Шундель (5 + 4 передачі), Кожем'якін (8), Натяжко (11 + 5 підбирань), В. Прокопенко (2), Бондарчук, Сизов.

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