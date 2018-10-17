Бостон і Голден Стейт виграли перші матчі нового сезону в НБА
10:36, 17 жовтня 2018Баскетбол
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Чинний чемпіон на старті нового сезону обіграв Оклахому.
Кевін Дюрант (ліворуч) і Стефан Каррі принесли Голден Стейт левову частку очок у матчі проти Оклахоми / Reuters
У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації стартував новий сезон 2018/19, де в першому матчі "Бостон Селтікс" обіграли "Філадельфію 76", а згодом діючий чемпіон ліги "Голден Стейт Ворріорз" був сильнішим за "Оклахоми-Сіті Тандер".
Бостон розгромив суперника з рахунком 105:87, повідомляє офіційний сайт ліги.
Головним героєм гри у складі переможців став Джейсон Татум, на рахунку якого 23 очки. Маркус Морріс набрав 16 балів, а Джевелін Браун - 12.
Гра з участю чемпіона виявилася куди більш наполегливою. "Ворріорз" обіграли "Тандер" лише з перевагою у 8 балів - 108:100.
Тут головним героєм матчу виступив Кевін Дюрант, на рахунку якого 27 балів.
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