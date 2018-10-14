Київ-Баскет здобув другу перемогу в сезоні української Суперліги

Столичний клуб вдома обіграв "Миколаїв".

Столична команда "Київ-Баскет" обіграла "Миколаїв" у заключному матчі ігрового дня баскетбольної Суперліги України.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі лідирували в рахунку протягом більшої частини першої половини матчу. Головним чинником переваги киян став високий відсоток влучань з дальньої відстані. За 20 хвилин команда Євгена Мурзіна реалізувала 7/12 триочкових та в цілому атакувала з гри з солідним відсотком - 51%. Гості мали трохи гірші кидкові показники, але при цьому корабели програли щит, та зробили більше втрат, отримавши 10 очок дефіциту за підсумками першої половини.

Кияни контролювали хід гри і протягом усієї другої половини. Вів за собою команду Павло Крутоус, а підтримка від представників передньої лінії давала "Київ-Баскету" комфортну перевагу, яка рідко була не двозначною. Спроби "Миколаєва" повернути інтригу і спробувати оформити який міні-ривок як такової і не було. "Київ-Баскет" скористався невдалою грою снайперів супернка, використав свої сильні сторони і довів цей матч до другої перемоги в сезоні.

Кращим у складі киян в цьому матчі став Павло Крутоус, який до 18 очок (7/8 двоочкових, 1/3 триочкових) додав 5 передач та 3 підбирання, а рейтинг його ефективності склав 23 бали. У "Миколаєва" 15 очок і 7 підбирань набрав Олексій Адедиран, а Віталій Зотов, який провів результативну першу половину, в підсумку завершив матч з 15 очками в активі.

"Київ-Баскет" свій наступний матч зіграє 18 жовтня на виїзді проти "Хіміка", а "Миколаїв" 19 жовтня вдома протистоятиме харківському "Політехніку".

Київ-Баскет - Миколаїв 85:72 (17:18, 28:17, 23:23, 17:14)

Київ-Баскет: М. Горобченко 6, Луценко 6 + 4 передачі + 2 блок-шота, Крутоус 19 + 5 передач, Мангано 12 + 10 підбирань, Сандул 10 + 7 підбирань + 6 передач - старт; Челован 7, Носков 6, Петров 9 + 4 передачі, Подковиров 3, Крік 7 + 4 передачі - 4 втрати

Миколаїв: Зотов 15 + 4 передачі - 5 втрат, Мусієнко 7, Приймак 5, Онуфрієв 7 + 4 перехоплення, Адедіран 15 + 7 підбирань - старт; Аникиенко 4 + 5 підбирань + 2 блок-шота, Жуковський 8, Тонченко 0 + 4 передачі, Давидюк 3, Попов 8 + 4 передачі