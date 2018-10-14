Діючі чемпіони баскетбольної Суперліги Черкаські Мавпи програли Запоріжжю

"Дніпро" у рідних стінах здобув перемогу над "Одесою".

У неділю відбуваються чергові матчі нового сезону української баскетбольної Суперліги.

"Дніпро" у рідних стінах здобув перемогу над "Одесою" і продовжив переможку серію, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Початок гри підтвердив статус матчу рівних команд, на ривок одеситів "Дніпро" відповів методичною роботою, яка допомогла йому наприкінці другої чверті дещо відірватися у рахунку. Втім до самісінького завершення матчу одесити тримали у напрузі господарів і ледве не вирвали перемогу, але втримати 4-очкову перевагу, яку вони здобули у середні заключної 10-хвилинки, вони не змогли.

Головним винуватцем цього можна назвати Станіслава Тимофієнка. Надійними діями він надихнув партнерів на ендшпіль, і "Дніпро" здобув 5-ту перемогу поспіль на внутрішній арені і може спокійно готуватися до затяжного виїзного тижня, який стартує матчем у Єврокубку.

БК "Дніпро" - БК "Одеса" - 90:85 ( 22:23, 22:16, 27:30, 19:16)

БК "Запоріжжя" в драматичному матчі переміг чинного чемпіона - "Черкаські Мавпи". Володарі золотих нагород минулого сезону програвали впродовж всього матчу, проте все мало вирішитись в заключній десятихвилинці.

Команда Валерія Плеханова краще розпочала останню чверть і вже в середині десятихвилинки перевага гостей складала 13 очок. Проте, "Черкаські Мавпи" ледь не зробили неймовірне. Програючи за дві хвилини до завершення зустрічі 13 очок, команда Максима Міхельсона зуміла скоротити відставання до 1 балу за рахунок неймовірних зусиль від Янга, Кольченка та Чумакова, проте останнім кидком, який міг би перевести гру в овертайм, капітан "Мавп" не влучив. 88:91 – перемога "Запоріжжя".

БК "Черкаські Мавпи" - БК "Запоріжжя" - 88:91 (23:31, 18:17, 18:14, 29:29)

Южненський "Хімік" без проблем на виїзді розібрався з харківським "Політехніком".

Команда Віталія Степановського заволоділа суттєвою перевагою вже у першій чверті і надалі суперника не підпускала. На заключну десятихвилинку матчу команда Володимира Коваля вийшла помітно зарядженою та почала відігравати бали в суперника, але, як і в попередій десятихвилинці, це тривало лише першу половину чверті. Надалі гравці "Хіміка" відігравали та продовжували збільшувати свою перевагу. Завершилася зустріч за рахунку 61:99 на користь "Хіміка".

БК "Політехнік" - БК "Хімік" - 61:99 ( 13:25, 18:32, 17:22, 13:20)

Ще один поєдинок ігрового дня "Київ-Баскет" - "Миколаїв" завершиться пізніше.