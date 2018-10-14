Захисник збірної України з баскетболу Кобець підписав контракт з клубом НБА Вашингтоном

Кобець стане третім українцем у найсильнішій баскетбольній лізі світу.

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Кобець підписав контракт з клубом НБА «Вашингтоном».

За умовами угоди, у разі відрахування Кобця з основного складу команди, гравець отримає гарантовану компенсацію, а клуб збереже права на виконавця для участі в Лізі Розвитку. У зворотному випадку, цей договір легко перетворюється в "two-way" контракт, який дозволить Кобцю значитися гравцем головної команди клубу протягом 45 днів по ходу сезону з мінімальною зарплатою новачка НБА за цей період, повідомляє basket-planet.com.

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Олександр Кобець, який є вихованцем клубу «Черкаські Мавпи», не був задрафтований на драфті НБА-2018. Цей сезон Олександр починав у рідному клубі, допомагаючи йому вийти в груповий раунд Кубка Європи ФІБА. У минулому сезоні Кобець став чемпіоном Суперліги у складі «Мавп», а восени дебютував за національну збірну України у грі проти Іспанії.

Нагадаємо, зараз в НБА вже виступають два українці – Олексій Лень («Атланта») і Святослав Михайлюк («Лейкерс»).