Захисник збірної України з баскетболу підпише контракт з клубом НБА

Мова йде про клуб НБА Вашингтон Візардс.

Захисник збірної України, вихованець Черкаських Мавп Олександр Кобець вилетів напередодні до США для підписання угоди з американським баскетбольним клубом.

Мова йде про клуб НБА Вашингтон, інформує Федерація баскетболу України з посиланням на Обозреватель.

Аби прискорити перехід, черкаський клуб, у складі головної команди якого виступав захисник, відмовився від будь-яких бонусів від майбутньої угоди та достроково розірвав контракт зі своїм вихованцем.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що Кобця та ще одного українського баскетболіста Олександра Мішулу чекають у США

Минулого сезону Кобець виграв чемпіонський титул у складі Черкаських Мавп. У середньому він набирав 14,3 очка, 3,2 підбирання за матч. Ще весною поточного року 21-річний Кобець став найрезультативнішим гравцем в історії Черкаських Мавп, перетнувши позначку в 1528 очок.

Останнього міжсезоння українець брав участь у Літній лізі НБА в складі Чикаго.