Дніпро у важкому матчі баскетбольної Суперліги переміг южненський Хімік

Гра завершилася з рахунком 78:73.

У Дніпрі завершився центральний матч дня чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому Дніпро переміг южненський Хімік.

Гра завершилася з рахунком 78:73, повідомляє офіційний сайт змагань.

Фатальною для южненців стала втрата Марченка, який віддав занадто високу передачу на Джонса за 20 секунд до закінчення основного часу матчу. Досвідчений Ревзін без зайвих нервів реалізував обидва штрафних, залишивши Хіміку ще 8 секунд на останню спробу перевести гру в овертайм. Після тайм-ауту южненці зуміли вивести Мальчевського на дальній кидок, але форвард гостей, отримавши хорошу позицію для атаки, схибив. Два влучних кидки з лінії від Мішули поставили крапку в цьому матчі – 78:73.

У Дніпра в цьому матчі важко виділити когось одного, адже уся стартова п’ятірка зіграла корисно, а ось у Хіміка найкращим був снайпер Марченко, який реалізував 6 з 8 триочкових, віддав 3 передачі та зробив 2 підбирання, а рейтинг його ефективності склав 20 балів.

В інших матчах дня Київ-Баскет переміг Запоріжжя (103:82), а Однса на виїзді здолала харківський Політехнік - 76:81.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат. 2-й тур

Дніпро, СК Шиннік

Дніпро – Хімік 78:73 (13:18, 27:20, 25:22, 13:13)

Дніпро: Закурдаєв 17 – 4 втрати, Мішула 12 + 5 передач + 3 перехоплення, Ревзін 12 + 5 підбирань, Кушніров 11 + 3 передачі + 3 підбирання, Тимофеєнко 7 + 7 передач + 6 підбирань + 2 перехоплення – 3 втрати – старт, Прокопенко 5, Бондарчук 4, Кожем’якін 4, Шундель 4, Сізов 2, Натяжко 0

Хімік: Джонс 11 + 6 підбирань – 3 втрати, Войналович 11 + 4 підбирання, Павлов 7 + 7 підбирань – 4 втрати, Едвін 2 + 6 передач – 3 втрати, Рябчук 0 + 3 перехоплення – старт, Марченко 18 + 3 передачі, Сидоров 14 + 3 передачі, Антіпов 8, Ковальов 2, Мальчевський 0

Київ-Баскет – Запоріжжя – 103:82 (22:13, 19:23, 25:24, 37:22)

Політехнік – Одеса 76:81 (14:23, 23:18, 24:21, 15:19)