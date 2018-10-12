этот материал доступен на русском

Мішула лідирує в голосуванні за найкращого гравця в кваліфікації Кубка Європи ФІБА

12:28, 12 жовтня 2018
Баскетбол
102 0
Мішула претедує на звання кращого гравця кваліфікаційного раунду Кубку Європи / fiba.basketball/europecup/18-19

Серед номінантів присутній і український захисник Дніпра Олександр Мішула, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України

Після першого дня голосування Мішула вийшов у беззаперечні лідери. На 10:00 12 жовтня за нього віддали голоси 96% учасників з 179-ти.

Проголосувати за українця можна за цим посиланням.

У чотирьох поєдинках кваліфікації проти Лавріо та Альби Мішула в середньому набирав за матч 22,5 очка, 3 підбирання, 3,8 передачі. Реалізував у цих поєдинках 16 триочкових з 41 спроби.

Нагадаємо, що попри поразку від Альби Дніпро став учасником групового етапу Кубка Європи ФІБА, як одна з трьох найкращих за різницею м’ячів команд серед невдах кваліфікації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #баскетбол#Дніпро баскетбол#Кубок Європи