Мішула лідирує в голосуванні за найкращого гравця в кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Мішула в середньому набирав за матч 22,5 очка, робив 3 підбирання й 3,8 передачі.

ФІБА проводить голосування за визначення найвражаючого гравця кваліфікації Кубка Європи ФІБА.

Серед номінантів присутній і український захисник Дніпра Олександр Мішула, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Після першого дня голосування Мішула вийшов у беззаперечні лідери. На 10:00 12 жовтня за нього віддали голоси 96% учасників з 179-ти.

Проголосувати за українця можна за цим посиланням.

У чотирьох поєдинках кваліфікації проти Лавріо та Альби Мішула в середньому набирав за матч 22,5 очка, 3 підбирання, 3,8 передачі. Реалізував у цих поєдинках 16 триочкових з 41 спроби.

Нагадаємо, що попри поразку від Альби Дніпро став учасником групового етапу Кубка Європи ФІБА, як одна з трьох найкращих за різницею м’ячів команд серед невдах кваліфікації.