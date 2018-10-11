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Дніпро і Черкаські Мавпи дізналися суперників по Кубку Європи ФІБА

19:02, 11 жовтня 2018
Баскетбол
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У Кубку Європи зіграють дві українські команди / fiba.basketball/europecup

32 команди-учасниці основного турніру були розділені на 8 груп, повідомляє офіційний сайт турніру.

Черкаські Мавпи потрапили до групи Е, де зіграють з косівською Пріштіною, датським Баккен Бірз та румунською "Стяуа". Перший поєдинок у Кубку Європи ФІБА Черкаські Мавпи зіграють на виїзді проти Пріштіни 16 жовтня.

А от Дніпро потрапив у групу G, де його суперниками стали болгарський "Левські", грецький Аріс, а також фінська Катайя. Перший матч дніпряни зіграють на виїзді проти Левскі 17 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, обидві українські команди пройшли два раунди кваліфікації. І якщо Мавпи " перемогли в обох раундах, то Дніпро програв у другому раунді і пройшов в основний турнір, як краща команда серед гірших.

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Теги: #баскетбол#Дніпро баскетбол#Кубок Європи