Дніпро і Черкаські Мавпи дізналися суперників по Кубку Європи ФІБА

Мавпи потрапили у Групу Е, Дніпро - у групу G.

Організатори Кубка Європи ФІБА оприлюднили склад груп турніру, в якому в сезоні 2018/19 братимуть участь дві українські команди.

32 команди-учасниці основного турніру були розділені на 8 груп, повідомляє офіційний сайт турніру.

Черкаські Мавпи потрапили до групи Е, де зіграють з косівською Пріштіною, датським Баккен Бірз та румунською "Стяуа". Перший поєдинок у Кубку Європи ФІБА Черкаські Мавпи зіграють на виїзді проти Пріштіни 16 жовтня.

А от Дніпро потрапив у групу G, де його суперниками стали болгарський "Левські", грецький Аріс, а також фінська Катайя. Перший матч дніпряни зіграють на виїзді проти Левскі 17 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, обидві українські команди пройшли два раунди кваліфікації. І якщо Мавпи " перемогли в обох раундах, то Дніпро програв у другому раунді і пройшов в основний турнір, як краща команда серед гірших.