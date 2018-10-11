БК Дніпро отримав путівку до основного раунду Кубка Європи

Український клуб виявився одним з трьох щасливчиків, які змогли пройти далі, незважаючи на поразку.

Баскетбольний клуб "Дніпро" вийшов до основного раунду Кубка Європи ФІБА.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда програла угорському клубу «Альба» за сумою двох матчів у 2-му раунді кваліфікації – 161:168 (94:78, 67:90), але вийшла в наступне коло завдяки статусу "лакі-лузера".

Читайте такожЧеркаські Мавпи здолали кипрський Керавнос і стали учасниками групового етапу Кубка Європи

За правилами, три кращі команди серед тих, хто програв у другому раунді кваліфікації Кубка Європи ФІБА, отримують додаткову можливість зайняти три вакантних місця в основному раунді турніру. В яку групу потрапить «Дніпро», поки ще невідомо.

Нагадаємо, що «Черкаські Мавпи» також зуміли вийти в основний тур Кубка Європи. У регулярному чемпіонаті команда Максима Міхельсона зіграє проти данського «Баккен Берса», косівської «Пріштіни» та румунської «Стяуа».