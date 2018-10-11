этот материал доступен на русском

БК Дніпро отримав путівку до основного раунду Кубка Європи

11:59, 11 жовтня 2018
Баскетбол
63 0
"Дніпро" потрапив до основного раунду Кубка Європи ФІБА / fiba.basketball

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда програла угорському клубу «Альба» за сумою двох матчів у 2-му раунді кваліфікації – 161:168 (94:78, 67:90), але вийшла в наступне коло завдяки статусу "лакі-лузера".

Читайте такожЧеркаські Мавпи здолали кипрський Керавнос і стали учасниками групового етапу Кубка Європи

За правилами, три кращі команди серед тих, хто програв у другому раунді кваліфікації Кубка Європи ФІБА, отримують додаткову можливість зайняти три вакантних місця в основному раунді турніру. В яку групу потрапить «Дніпро», поки ще невідомо.

Нагадаємо, що «Черкаські Мавпи» також зуміли вийти в основний тур Кубка Європи. У регулярному чемпіонаті команда Максима Міхельсона зіграє проти данського «Баккен Берса», косівської «Пріштіни» та румунської «Стяуа».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #баскетбольні єврокубки