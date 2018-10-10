Черкаські Мавпи здолали кипрський Керавнос і стали учасниками групового етапу Кубку Європи

Матч на Кіпрі завершився з рахунком 64:61 на користь господарів, але за сумою двох матчів далі пройшли гості.

У двоматчевому протистоянні команда Максима Міхельсона виграла у віце-чемпіона Кіпру – Кервноса.

Маючи в запапасі 11 балів переваги перед другою грою колектив з Черкас зумів не відпустити занадто далеко суперника на Кіпрі – програвши з різницею, що дозволяла саме Мавпам кваліфікуватися до групового етапу, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Керавнос більш вдало увійшов до гри, і вже через три хвилини після її початку перевага суперників українського клубу склала 7 балів. Головний тренер Черкаських Мавп Максим Міхельсон взяв перерву і цим зумів дещо заспокоїти гру. Черкасці зусиллями Конєва, який забив чотири бали поспіль зуміли скоротити різницю в рахунку до трьох балів. На активні дії гостей кіпрський клуб відповів власним ривком, який організували лідери господарів паркету – Абукар та Вілліс. Завершилася ж перша чверть за рахунку 23:15 на користь гостей.

В другій десятихвилинці команди продовжили викладатись на повну та приділяти більше уваги захисним діям. Серією ефектних моментів у другому періоді відзначився молодий вихованець українського клубу – форвард Іван Ткаченко, який потужно вколотив згори та забив важливий триочковий. Підсумковий рахунок у першій половині гри встановив триочковий від розігруючого «Мавп» - Клима Артамонова, який власним кидком зменшив різницю в рахунку до 6 балів.

Лідери Черкаського клубу Брендон Янг та Олександр Кольченко почали скорочувати відставання вже на перших хвилинах третього періоду, а ще за мить все той же Янг власним лей-апом і взагалі зрівняв рахунок в зустрічі в Нікосії– 36:36. Три бали капітана Олександра Кольченка вивели українську команду вперед. Проте, Керавнос все ж зумів нівелювати відтавання та піти на останню перерву у якості лідера, маючи 3 бали в запасі і цій грі, та дефіцит у 8 очок за результатом двох матчів.

В четвертій чверті команди продемонстрували надзвичайно багато фізичної боротьби на паркеті, відвойовуючи та захищаючи буквально кожен клаптик паркету. За такої гри добре себе почував на паркеті Дмитро Липовцев, який хоч і не відзначився жодним набраним балом, проте зібрав одразу 13 підбирань.

Завершився ж матч за рахунку 64:61 – мінімальна перемога команди з Кіпру, яка дозволила українській команді успішно кваліфікуватися до групового раунду Кубку Європи ФІБА.

Кубок Європи FIBA. Кваліфікація

Другий раунд. Другий матч

Керавнос (Кіпр) – Черкаські Мавпи – 64:61 ( 23:15, 11:14, 15:17, 15:15)

Загальний рахунок - 128:136.