БК Дніпро після домашньої перемоги крупно програв в Угорщині, вилетівши з Кубка Європи

Баскетбольний клуб "Дніпро" не зміг подолати другий кваліфікаційний раунд Кубка Європи ФІБА.

Баскетбольний клуб "Дніпро" не зміг подолати другий кваліфікаційний раунд Кубка Європи ФІБА.

У другому поєдинку, який проходив у гостях, дніпряни поступилися угорському клубу "Альба" з рахунком 90:67. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У всіх чотирьох чвертях господарі мали перевагу над українською командою - 22:10, 25:22, 19:15, 24:20.

У складі "Альби" найбільше очок набрав Джордан Хіт (20). Найрезультативнішим гравцем зустрічі став українець Олександр Мишула з "Дніпра", який набрав 24 пункти, проте це стало слабкою втіхою для дніпровського клубу.

Нагадаємо, що в першому матчі, який відбувся 3 жовтня, "Дніпро" здобув вольову перемогу над "Альбою" - 94:78. Цього гандикапу не вистачило підопічним Дениса Журавльова для успіху за підсумками двох поєдинків (загальний рахунок - 168-161 на користь "Альби").