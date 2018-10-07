Одеса дебютувала в баскетбольній Суперлізі вольовою перемогою над Хіміком

"Хімік" перемагав після першої половини матчу, однак не втримав перевагу.

Баскетбольний клуб "Одеса" дебютував у чемпіонаті України серед команд Суперліги Парі-Матч вольовою перемогою в дербі проти южненського "Хіміка" – 89:80.

Про це повідомляє офиційний сайт змагань.

Напередодні старту сезону тренер одеситів Олег Юшкін досить критично коментував готовність команди до боротьби. За його словами, гра ще була далекою до ідеалу. Як виявилося, тренер не перебільшував. Гості з перших секунд впевненіше почувалися на майданчику й одразу захопили ініціативу. Досить швидко южненці пішли у відрив. У підсумку Хімік забезпечив 10 очок переваги за стартову чверть. Понад третину з 28 набраних очок набрав Павлов – 11. У господарів натомість відверто скромно проявили себе литовські легіонери – 10 очок на трьох. Лише епізодично Вітолс з Хелманісом тішили фанів стрімким проривом чи влучним триочковим. Гості на старті значно точніше діяли на підбираннях – 10:3.

У другій 10-хвилинці до гри активніше долучилися місцеві вболівальники. Окрилені підтримкою одесити додали обертів, що дозволило зупинити зростання переваги южненців. А під кінець чверті господарі остаточно піймали ритм гри. Діючи на куражі вони провели кілька результативних перехоплень, окрасою одного з яких став данк Белікова. Ривок на фініші дозволив одеситам скоротити різницю на велику перерву до трьох очок.

З поновленням гри командам доводилося по суті починати боротьбу спочатку. Ефектним триочковим Вітолс одразу зрівняв рахунок. Господарі вже значно впевненіше почувалися, ніж на початку матчу. Додавали впевненості влучні триочкові. Перед заключною 10-хвилинкою одесити переважали гостей за цим показником 7:2.

У останній чверті господарі, схоже вже на куражі, продовжили бомбардувати кільце южненців з-за дуги. Пройшли спроби Вітолса та тричі від Прокопенка. Втім южненці завзято чинили опір. За 3:38 до кінця ігрового часу різниця скоротилася до шести очок. Однак зупинити стрімких одеситів южненцям виявилося вже не під силу. Новачок Суперліги Парі-Матч дебютував у чемпіонаті з вольової перемоги.

Вагомий внесок у перемогу господарів зробили Беліков, Прокопенко та Вітолс, який був менш помітним на початку матчу. У гостей Павлов впритул наблизився до дабл-дабл – 27 очок, 8 підбирань.

Одеса та Хімік наступні матчі зіграють 12 жовтня. Одесити поїдуть у Харків до Політехніка, а южненці гратимуть у Дніпрі.

Одеса – Хімік (Южне) – 89:80 (18:28, 21:14, 20:16, 30:22)

Одеса: Тищенко 4 очка, 3 підбирання, 4 передачі, Беліков 20о,4пд,2пр, Вітолс 14о,6пр, Прокопенко 12о,1пр, Шеляков 7о,3пд,1пр, Щепкін 7о,3пд,1пр, Хелманіс 10о,4пд, Новиков 2о,2пд,2пр, Скрипець 2о,1пд,1пр, Пустозвонов 11о,4пд,1пр.

Хімік: Павлов 27о,8пд,2пр, Войналович 3о,2пд, Рябчук 3о, Антипов 8о,8пд,1пр, Марченко 1пд,1пр, Едвін 11о,1пд,1пр, Мальчевський 3о,2пд, Ковальов 5о, Сидоров 13о,2пр, Джонс 7о,4пд.