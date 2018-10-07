У понеділок у Києві попрощаються з легендарним баскетболістом Григорієм Хижняком

Церемонія прощання відбудеться у Палаці спорту, де багато грав Григорій Хижняк.

5 жовтня на 45-му році життя перестало битися серце легендарного українського баскетболіста Григорія Хижняка.

Прощання з талановитим спортсменом та чудовою людиною відбудеться у київському Палаці спорту в понеділок, 8 жовтня, з 11:00 по 12:45. Про це повідомила прес-служба Федерації баскетболу України.

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Поховають Григорія Хижняка на Берковецькому кладовищі.

Нагадаємо, Григорій Хижняк виступав за українські клуби "Миколаїв", "Будівельник", "Київ" та "Дніпро". Також він грав за каунаський "Жальгіріс", а також команди Росії, Іспанії та Греції.

У складі збірної України Хижняк брав участь у двох чемпіонатах Європи 1997 і 2003 років, увійшовши в історію як один з кращих центрових європейського баскетболу.