Дніпро стартував у баскетбольній Суперлізі з перемоги над Політехніком

Гра завершиласяз перемогою дніпрян з рахунком 70:59.

У Дніпрі завершився матч 1-го тура чемпіонату України з баскетболу в якому Дніпро приймав харківський Політехнік.

Матч завершився з рахунком 70:59, повідомляє офіційний сайт змагань.

Незважаючи на статус андердога, Політехнік заволодів перевагою у дебюті матчу з Дніпром. Команда Тимура Арабаджи, асистентом якого у цій грі дебютував колишній головний тренер Будівельника Володимир Коваль, виграла першу половину. Харків’яни скористались слабкою грою Дніпра у нападі, заволоділи незначною перевагою на щитах та виграли стартову чверть з перевагою у 6 очок. У другій десятихвилинці господарі завдяки ривку на екваторі чверті 7:0 вирівняли гру, але Політехнік втримав символічну перевагу в 1 очко перед великою перервою.

Як виявилось, ключовою у цьому матчі стала третя чверть, під час якої господарі організували вирішальний ривок. Дніпро виграв десятихвилинку 22:9, заволодівши перевагою, яку вже в цьому матчі не відпустив. Політехнік помітно призупинився і зробив серію втрат, чим скористались господарі, які, навпаки, додали у нападі, до чого суперник виявився неготовим.

До честі харків’ян, вони не зупинилися, продовжили боротися і навіть скоротили відставання до 4 очок за дві з половиною хвилини до кінця основного часу зустрічі, але два триочкових Мішули зняли усі питання у цьому матчі. Політехнік дав бій фавориту, але Дніпро дотис харків’ян у другій половині, вигравши матч з рахунком 70:59.

У Дніпра кращим в цьому матчі став Станіслав Тимофеєнко, який до 17 очок додав 10 підбирань та 3 перехоплення, а його рейтинг ефективності склав 20 балів. Також вдало зіграли бігмени Кушніров (12 очок + 5 підбирань) та Прокопенко (7 очок + 9 підбирань). У харків’ян 11 очок набрав Козлов, а найефективнішим у гостей став новачок Картер, у якого 6 очок, 11 підбирань та 2 блок-шоти (РЕ - 16).

Суперліга Парі-Матч.

Перший тур

Дніпро - Політехнік 70:59 (13:19, 15:10, 22:9, 20:21)

Дніпро: Тимофеєнко 17 + 10 підбирань + 3 перехоплення + 2 передачі - 2 втрати, Мішула 14 + 4 передачі + 3 підбаряння + 2 перехоплення - 2 втрати, Кушніров 12 + 5 підбирань, Ревзін 6, Закурдаєв 2 + 4 передачі + 4 підбирання + 1 блок-шот - старт, Прокопенко 7 + 9 підбирань + 2 передачі - 2 втрати, Шундель 7, Сізов 5, Натяжко 0, Кожем’якін 0 - 3 втрати

Політехнік: Козлов 11 - 5 втрат, Вуйович 10 + 7 підбирань, Рочняк 9 + 6 передач + 5 підбирань + 3 перехоплення, Кунецов 6 + 4 підбирання - 3 втрати, Стефанишин 5 + 6 підбирань + 4 передачі - 4 втрати, Натесан 8 + 4 підбирання, Картер 6 + 11 підбирань + 2 блок-шота, Спасич 4, Чугунов 0