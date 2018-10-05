Запоріжжя відкрило сезон баскетбольної Суперліги вольовою перемогою над Миколаєвом

Матч закінчився з рахунком 84:81.

У Запоріжжі завершився матч-відкриття чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги.

Господарі поля виграли з рахунком 84:81, повідомляє офіційний сайт змагань.

Першу половину матчу виграли гості, які демонстрували більш команду гру та краще за суперника відпрацювали ігровий відрізок у захисті. Зробивши ривок 8:2 ще на початку гри, миколаївці лідирували протягом майже усієї першої половини. Виключенням став непоганий відрізок у виконанні господарів на старті другої десятихвилинки, коли запоріжці ненадовго вийшли в лідери, але коребели швидко повернули собі перевагу.

Команда Чернія краще рухала м’яч у нападі та мала перевагу на щитах, набравши за половину неприпустимі для Запоріжжя 48 очок. У господарів в атаці вів гру тандем Хілл-Трент, однак достатньо вдалі дії американців у нападі запоріжці нівелювали своєю ж невдалою грою у захисті. Як підсумок, +8 для Миколаєва перед великою перервою.

У третій чверті господарям вдалося вирівняти гру і залишити лише 1 очко від переваги суперника перед заключною десятихвилинкою. Головними подіями 10-хвилинки стали 10 очок від Мироненка та фол-трабли ще на екваторі чверті у відразу чотирьох гравців – Анісімова і Трента у запоріжців, та Мусієнка і Тонченка у миколаївців.

Погоня завершилась у четвертій чверті і завершилась вдало для Запоріжжя. Влучні триочкові Мироненка та Трента за півтори хвилини і хвилину до закінчення основного часу відповідно дали довгоочікувану для запоріжців перевагу у 3 бали, яку команда Плеханова вже не відпустула. Миколаїв вів у рахунку протягом майже усього матчу, але у вирішальний момент гри втримати переможний рахунок не зумів. Надважка вольова перемога Запоріжжя – 84:81.

У господарів результативно зіграли американські легіонери, але кращим був форвард Андрій Мироненко, який став ініціатором камбеку Запоріжжя. Українець набрав 24 очки (18 за другу половину), зробив 9 підбирань (4 у нападі) та 3 перехоплення, а його рейтинг ефективності склав 28 балів.

Наступний матч Запоріжжя проведе 12 жовтня на виїзді проти Київ-Баскету, а миколаївці 11 жовтня у Черкасах протистоятимуть чемпіонам України Мавпам.

Запоріжжя, ПС Юність

Запоріжжя – Миколаїв 84:81 (18:21, 23:28, 21:14, 22:18)