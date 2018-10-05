Помер колишній баскетболіст збірної України Григорій Хижняк
10:41, 05 жовтня 2018Баскетбол
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Гравець помер на 45-му році життя.
Хижняк раптово помер на 45-му році життя / Багнет
На 45-му році життя помер відомий український баскетболіст Григорій Хижняк.
За непідтвердженими даними, у колишнього спортсмена стався інфаркт, повідомляє спеціалізований портал Баскетбол України.
Інформація про те де і коли відбудеться прощання з Григорієм Хижняком буде розміщена пізніше.
Хижняк був одним з кращих оборонних центрових європейського баскетболу початку 2000-х років. Виступаючи за каунаський Жальгіріс став чемпіоном Литви в сезоні 2000-2001. Григорій Хижняк виступав за збірну України на двох чемпіонатах Європи, в 1997 і 2003 році.
Після закінчення кар'єри гравця чемпіонату Української Суперліги 2009/2010 став тренером дубля команди "Дніпро-Азот".
З сезону 2011/12 - директор з маркетингу БК "Будівельник".
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