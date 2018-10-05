Помер колишній баскетболіст збірної України Григорій Хижняк

Гравець помер на 45-му році життя.

На 45-му році життя помер відомий український баскетболіст Григорій Хижняк.

За непідтвердженими даними, у колишнього спортсмена стався інфаркт, повідомляє спеціалізований портал Баскетбол України.

Інформація про те де і коли відбудеться прощання з Григорієм Хижняком буде розміщена пізніше.

Хижняк був одним з кращих оборонних центрових європейського баскетболу початку 2000-х років. Виступаючи за каунаський Жальгіріс став чемпіоном Литви в сезоні 2000-2001. Григорій Хижняк виступав за збірну України на двох чемпіонатах Європи, в 1997 і 2003 році.

Після закінчення кар'єри гравця чемпіонату Української Суперліги 2009/2010 став тренером дубля команди "Дніпро-Азот".

З сезону 2011/12 - директор з маркетингу БК "Будівельник".