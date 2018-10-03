Дніпро та Черкаські Мавпи виграли матчі баскетбольного Кубку Європи ФІБА

Обидві команди продовжують боротьбу в єврокубковому турнірі.

Дві українські команди - Дніпро та Черкаські Мавпи - провели чергові матчі в баскетбольному Кубку Європи ФІБА й обидва виграли свої матчі.

Команда з Черкас наперекір прогнозам букмекерів яскраво перемогла віце-чемпіона Кіпру – Керавнос з рахунком 75:64, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Підопічні Максима Міхельсона провели рівну першу половину, але вже фірмовий для нового сезону третій період зустрічі розставив все на свої місця. До Кіпру чинні чемпіони Суперліги Парі-Матч полетять в якості фаворитів та із запасом у 11 балів.

У свою чергу, Дніпро здобув вольову перемогу над угорською Альбою в першому матчі другого кваліфікаційному раунді Кубка Європи ФІБА.

Напередодні фаворитом зустрічі в Дніпрі назвали гостей з Угорщини, однак, матч завершився перемогою господарів поля з переконливим рахунком - 94:78.