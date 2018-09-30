Дніпро вдруге переміг Черкаські Мавпи і завоював перший Суперкубок України з баскетболу

Матч завершився з рахунком 80:75.

В Дніпрі завершився матч-відповідь Суперкубка України з баскетболу, в якому Дніпро вдруге переміг Черкаські Мавпи й завоював Суперкубок України.

Матч завершився з рахунком 80:75, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Перший матч завершився набагато більш переконливою перемогою Дніпра в Черкасах, на чужому майданчику - 101:76.

Це був перший розіграш трофею в історії й "Дніпро" став першим володарем трофею.

Суперкубок. Другий матч

Дніпро, СК Шинник

Дніпро – Черкаські Мавпи 80:75 (17:19, 21:20, 17:20, 25:16)

Дніпро: Тимофеєнко 19 + 5 перехоплень + 4 підбирання + 3 передачі – 2 втрати, Мішула 16 + 5 передач + 5 підбирань – 2 втрати, Ревзін 15 + 9 підбирань + 2 перехоплення + 2 передачі, Закурдаєв 10 + 6 підбирань, Кушніров 4 + 5 підбирань + 2 передачі – старт, Шундель 9 + 2 передачі – 3 втрати, Натяжко 3 + 2 підбирання. Прокопенко 3 + 6 підбирань + 3 передачі – 2 втрати, Сізов 1 + 4 підбирання

Черкаські Мавпи: Конєв 6 + 5 підбирань, Липовцев 6, Янг 5 + 5 підбирань + 4 передачі + 2 перехоплення – 4 втрати, Кольченко 4, Скапінцев 2 – старт, Коуклі 27 + 10 підбирань + 3 передачі, Кобець 13 + 3 передачі, Чумаков 7 + 3 підбирання, Артамонов 3 + 6 передач, Ткаченко 2

Перший матч – 101:76