Дніпро та Черкаські Мавпи вийшли у фінал кваліфікаці баскетбольного Кубку Європи

Дві українські команді продовжують участь в турнірі.

Черкаські Мавпи здобули яскраву перемогу над чинними чемпіонами Норвегії – “Кьонгсберг Майнерс” та, відповідно, успішно подолали стартовий раунд кваліфікації Кубку Європи ФІБА. Переможний результат “Мавпам” забезпечила чудова командна взаємодія – одразу 5 гравців здобули понад 10 балів, а також за 40 хвилин гри баскетболісти роздали 27 результативних передач, повідомляє Федерація баскетболу України. У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським “Керавносом”. БК “Черкаські Мавпи” – БК “Кьонгсберг Майнерс” – 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29) Перша гра – 63:83 на користь “Мавп”. У свою чергу, Дніпро переміг у другому матчі першого кваліфікаційного раунду Кубка Європи грецький Лавріо – 76:58. Дніпро (Україна) – Лавріо (Греція) – 76:58 (20:13, 14:15, 20:16, 22:14) Перший матч – 73:82

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