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Дніпро та Черкаські Мавпи вийшли у фінал кваліфікаці баскетбольного Кубку Європи

21:35, 26 вересня 2018
Баскетбол
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Баскетболісти Дніпра зуміли відіграти 9-очкове відставання у грецького клуба / fbu.ua

Черкаські Мавпи здобули яскраву перемогу над чинними чемпіонами Норвегії – “Кьонгсберг Майнерс” та, відповідно, успішно подолали стартовий раунд кваліфікації Кубку Європи ФІБА.

Переможний результат “Мавпам” забезпечила чудова командна взаємодія – одразу 5 гравців здобули понад 10 балів, а також за 40 хвилин гри баскетболісти роздали 27 результативних передач, повідомляє Федерація баскетболу України.

У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським “Керавносом”. 

БК “Черкаські Мавпи” – БК “Кьонгсберг Майнерс” – 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29)

Перша гра – 63:83 на користь “Мавп”.

У свою чергу, Дніпро переміг у другому матчі першого кваліфікаційного раунду Кубка Європи грецький Лавріо – 76:58.

Дніпро (Україна) – Лавріо (Греція) – 76:58 (20:13, 14:15, 20:16, 22:14)

Перший матч – 73:82

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Теги: #Дніпро#Кубок Європи#Черкаські Мавпи