Дніпро розгромив Черкаські Мавпи у першому матчі за Суперкубок України з баскетболу

Матч в Черкасах завершився з рахунком 76:101.

У Черкасах відбувся перший матч за Суперкубок України з баскетболу-2018, в якому "Мавпи" приймали "Дніпро".

Гра завершилася з рахунком 76:101, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Дніпро домінував на майданчику в першій половині. Команда Дениса Журавльова ще за стартову чверть набрала 31 очко, а в другій продовжувала демонструвати впевнену гру в атаці, завершивши половину з 55 балами в активі.

Дніпряни дуже непогано рухали м’яч і раз по раз користувались поганою грою Мавп у захисті. Господарі дозволили супернику зробити цілу серію вільних кидків з дальної відстані, чим гості з радістю користувались, реалізувавши за першу половину рівно 50% спроб з-за дуги.

Дніпро діяв агресивніше та зіграніше на обох половинах майданчику, закономірно вигравши першу половину, за підсумками якої отримав 18 очок гандикапу над Мавпами. Господарі реалізували лише 33% кидків з гри.

Окремо варто відзначити Олександра Мішулу, який спіймав кураж, закинувши за половину 3 триочкових та набравши 13 балів ще до великої перерви.

У третій чверті Мавпи спробували скоротити відставання за рахунок індивідуальних дій, збільшивши кільікість дальних кидків. Але брак командних взаємодій та хорошої організаційної гри не залишив господарям шансів на камбек. Більш того, Дніпро продовжував збільшувати пеервагу яка за підсумками 40 хвилин сягнула 25 очок.

Дніпро був на голову сильніший за суперника за всіма показниками, вигравши кожну з окремо взятих чвертей. Кращим снайпером у цьому матчі став розігруючий Дніпра Олександр Мішула, який набрав 21 очко, вдало з лави до гри увійшов новачок віце-чемпіонів Вадим Прокопенко - 13 очок та 8 підбирань за 20 хвилин на майданчику. У Мавп можна відзначити Ігоря Чумакова, який повернувся до Мавп – в активі бігмена 18 очок.

Матч-відповідь пройде в Дніпрі 30 вересня.

Суперкубок України. Перший матч

Черкаси, ПС Будівельник

Черкаські Мавпи – Дніпро 76:101 (23:31, 14:24, 20:22, 19:24)

ЧМ: Конєв 14 + 5 підбирань, Скапінцев 8 + 5 підбирань – 3 втрати, Кольченко 7 + 3 передачі + 3 підбирання, Липовцев 5, Артамонов 4 + 5 підбирань – старт, Чумаков 18 + 3 підбирання, Коуклі 9 + 8 підбирань, Кобець 9, Руслов 2 + 3 передачі, Ткаченко 0

Дніпро: Мішула 21 + 3 передачі, Тимофеєнко 16 + 3 перехоплення + 2 передачі + 2 підбирання, Кушніров 11 + 3 підбирання + 2 передачі, Ревзін 9 + 7 підбирань, Закурдаєв 7 + 6 підбирань + 5 передач – старт, Шундель 15, Прокопенко 13 + 8 підбирань, Кожем’якин 6 + 3 передачи, Сізов 3, Бондарчук 0