этот материал доступен на русском

Новий сезон української баскетбольної Суперліги стартує 5 жовтня

12:58, 19 вересня 2018
Баскетбол
89 0
Перший матч Суперліги нового сезону відбудеться 5 жовтня / fbu.ua

Цього сезону боротьбу за чемпіонство також будуть вести 8 команд, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Участь беруть ті ж самі команди, що й минулого сезону за виключенням Будівельника та БІПИ-Одеси. Цього року від столиці виступає Київ-Баскет. Місце БІПИ забрав чемпіон Вищої ліги Динамо-Одеса, який став правонаступником одеської баскетбольної структури під брендом БК Одеса. 

Матч-відкриття відбудеться 5 жовтня в оновленому Палаці спорту Юність в Запоріжжі. Господарі прийматимуть Миколаїв. 

Чинні чемпіони Черкаські Мавпи починають боротьбу 6 жовтня на виїзді проти Київ-Баскета. 

Регулярний чемпіонат триватиме до середини березня, після чого одразу розпочнеться плей-офф.

Загалом новий баскетбольний сезон почнеться матчами за Суперкубок України. Чемпіон Черкаські Мавпи та володар Кубка Дніпро зіграють 23 вересня в Черкасах та 30 вересня в Дніпрі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #календар#баскетбольна Суперліга