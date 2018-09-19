Новий сезон української баскетбольної Суперліги стартує 5 жовтня

Опарилюднено розклад матчів регуляроного чемпіонату за участю вісімки сильніших команд країни.

Оприлюднено календар матчів чемпіонату України серед команд Суперліги Парі-Матч.

Цього сезону боротьбу за чемпіонство також будуть вести 8 команд, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Участь беруть ті ж самі команди, що й минулого сезону за виключенням Будівельника та БІПИ-Одеси. Цього року від столиці виступає Київ-Баскет. Місце БІПИ забрав чемпіон Вищої ліги Динамо-Одеса, який став правонаступником одеської баскетбольної структури під брендом БК Одеса.

Матч-відкриття відбудеться 5 жовтня в оновленому Палаці спорту Юність в Запоріжжі. Господарі прийматимуть Миколаїв.

Чинні чемпіони Черкаські Мавпи починають боротьбу 6 жовтня на виїзді проти Київ-Баскета.

Регулярний чемпіонат триватиме до середини березня, після чого одразу розпочнеться плей-офф.

Загалом новий баскетбольний сезон почнеться матчами за Суперкубок України. Чемпіон Черкаські Мавпи та володар Кубка Дніпро зіграють 23 вересня в Черкасах та 30 вересня в Дніпрі.