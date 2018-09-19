«Черкаські Мавпи» вирушають до Норвегії на першу єврокубкову гру в сезоні

Суперником українського баскетбольного клубу стане чемпіон Норвегії.

Сьогодні зранку «Черкаські Мавпи» вирушають до Норвегії, де вже 20 вересня черкащани зустрінуться із місцевими чемпіонами «Кьонгсберг Майнерз» в рамках кваліфікаційного раунду Кубку Європи ФІБА.

Вже в Норвегії до черкащан приєднаються Олександр Кобець, Володимир Конєв та головний тренер команди Максим Міхельсон, які прибудуть з Чорногорії, де перебували в таборі національної збірної України, повідомляє офіційний сайт БК "Черкаські Мавпи".

У зустрічі проти норвежців нашій команді не допоможе її основний плеймейкер Ігор Бояркін, який досі заліковує травму. Натомість дебютувати в офіційному матчі за «Мавпи» зможуть новачки: американський захисник Брендон Янг, а також Клім Артамонов та Ігор Чумаков, які цього міжсезоння повернулися до черкаської команди.

Зазначимо, що минулого сезону «Кьонгсберг Майнерз» вперше в своїй історії стали чемпіонами країни. У фіналі змагань вони переграли «Аскер» в триматчевій серії 2-1.

Ігри проти «Мавп» в кваліфікації єврокубку – міжнародний дебют для молодої команди, що дебютувала у вищому норвезькому дивізіоні BLNO у 2015 році.

Цього міжсезоння норвежців покинув минулорічний лідер команди – американський захисник Фред Томас (18,4 очки за гру в BLNO). Натомість команда підсилила свій склад 23-річним британським форвардом Максом Річардсоном.

Матч-відповідь відбудеться в Черкасах наступної середи, 26 вересня.

Нагадаємо, цьогоріч «Черкаські Мавпи» повертаються до єврокубків після 10-річної перерви. У своїй історії черкащани двічі виступали у Єврокубках. У сезоні 2007-2008 черкасці успішно пройшли кваліфікацію до цього ж турніру, обігравши «Апоел» (Кіпр), та завершили груповий етап на 3-му місці.