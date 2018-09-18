Тренер збірної України з баскетболу Мурзін: не вдалося зіграти в агресивний захист

Керманич команди підбив невтішні підсумки матчу відбору Чемпіонату світу-2019 з баскетболу.

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін та захисник Святослав Михайлюк прокоментували матч відбору ЧС-2019 проти команди Чорногорії.

Напередодні збірна України програла та знову ускладнила собі завдання потрапити на ЧС, повідомляє Федерація баскетболу України.

- Ми намагалися закрити Дублєвича та Івановича – лідерів суперника. Однак цього разу ми не змогли зупинити атаки Чорногорії. 56 очок лише від двох гравців – це надто багато. Ми намагаємося агресивно грати в захисті, але цього разу нам не вдалося, - зазначив Мурзін.

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Разом з тим, Михайлюк відзначив:

- Поєдинок видався важким. Суперник забивав складні м’ячі. Ми не найкраще захищалися. У більшості аспектів боротьба була рівною, але ми погано захищалися один на один. Це головна причина поразки.