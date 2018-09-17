Збірна України з баскетболу поступилася Чорногорії у матчі відбору ЧС-2019

Матч завершився з рахунков 90:84 на користь господарів майданчику.

Збірна України з баскетболу програла команді Чорногорії на віїзді в матчі 8-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу-2019.

Матч завершився з рахунков 90:84 на користь господарів майданчику, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Турнірне становище зобов’язувало команди віддавати всі сили перемозі. Першими на правах господарів пішли в атаку балканці. Та після влучної атаки Дублєвича українці зосередженіше взялися грати в захисті, не дозволивши супернику розгорнути стартовий спурт. Поступово чорногорці наполегливим тиском, часом жорстко й бруднувато, все ж захопили лідерство. За підсумком стартової десятихвилинки балканці здобули три очки переваги.

На початку другої чверті наші хлопці перехопили ініціативу. Липовий триочковим зрівняв рахунок, а Кравцов згодом вивів нас вперед. У середині чверті вагоме слово сказали наші представники в НБА. Михайлюк забив важливий триочковий. Лень підчистив кілька атак суперника та кілька разів результативно відривався під кільце балканців. Одна завершити першу половину позитивно не вдалося. Українці ніяк не могли нейтралізувати дальні кидки Дублєвича. Самі ж надто багато хибили зі штрафних. Підсумком став баззер-бітер Івановича майже з середини майданчика, який зафіксував 5 очок переваги господарів.

Українці краще забивали двоочкові, але поступалися в першій половині за триочковими. Зі штрафними ситуація була вкрай невтішна – 53% на 90% на користь суперника. За підбираннями невелику перевагу мали наші гравці – 19:16.

З поновленням гри ефектна взаємодія Лукашова з Ленем дозволила нам скоротити відставання до трьох очок з уже семи. Та остаточно вирівняти становище знову не вдалося. Чорногорці відновили різницю. Українці продовжували хибити зі штрафних. За підсумками чверті вдалося скоротити різницю на заключну чверть до чотирьох очок.

На початку четвертої 10-хвилинки кілька наших помилок знову погіршили становище. Забутий на дузі Алекса Попович збільшим загальну різницю до дев’яти очок. Тренерський штаб нашої команди взяв тайм-аут. Однак господарі на піднесенні продовжили тиск. Моментами наш захист не справлявся з атаками балканців. Різниця зросла до загрозливих 15-ти очок. Наші хлопці боролися до останнього наприкінці зустрічі вдалося знову зменшити відставання до 5 очок. Та на вирішальний ривок не залишалося вже ні сил, ні часу.

Продовження боротьбі в кваліфікації чемпіонату світу вже на межі осені та зими. 29 листопада в Запоріжжі наша команда грає проти Словенії, а 2 грудня на виїзді проти Іспанії.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2019

Кваліфікація. Європа

17 вересня

Група I

Чорногорія – Україна – 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)

Чорногорія: Іванович, П. Попович, Радович, Дублєвич, Сехович; А. Попович, Секулич, Барович, Чарапич, Дюришич, Старовлах, Враньєш.

Україна: Конєв, Зайцев, Кравцов, Лукашов, Михайлюк; Гладир, Герун, Липовий, Бобров, Джетер, Кобець, Лень.