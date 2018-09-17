Сьогодні збірна України з баскетболу зіграє на виїзді з Чорногорією у відборі до ЧС-2019

У попередній зустрічі українці сенсаційно переграли іспанців.

Сьогодні збірна України з баскетболу проведе поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2019 на виїзді проти команди Чорногорії.

Матч розпочнеться о 21.15 за київським часом.

Загалом у Чорногорію вирушило 12 гравців збірної України.

Захисники: Сергій Гладир, Юджин Джетер, Олександр Кобець, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк.

Форварди: В'ячеслав Бобров, Ігор Зайцев, Володимир Конєв, Олександр Липовий, Володимир Герун.

Центрові: В'ячеслав Кравцов, Олексій Лень.

У такому ж складі українці грали в переможному матчі проти Іспанії (76:65), який відбувся 14 вересня у київському Палаці спорту. Раніше Олександр Мішула залишив розташування збірної України.

Турнірна таблиця:

1.Іспанія - 13 очок (562: 507)

2.Турція - 12 очок (516: 458)

3.Латвія - 12 очок (562: 527)

4.УКРАЇНА - 11 очок (516: 515)

5.Чорногорія - 9 очок (454: 443)

6.Словенія - 8 очок (484: 492)

Далі на цьому етапі відбору Україні належить зіграти зі Словенією (29 листопада і 25 лютого), а також виїзний матч з Іспанією (2 грудня) і домашній з Чорногорією (22 лютого). З групи на ЧС-2019, який відбудеться в Китаї, вийдуть три перші команди.