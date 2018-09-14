Збірна України з баскетболу обіграла Іспанію у матчі відбору ЧС-2019

Українці завдали першої поразки у відборі світової першості другій команді рейтингу FIBA.

У київському Палаці спорту завершився матч відбіркового турніру чемпіонату світу з баскетболу, в якому збірна України приймала команду Іспанії.

Гра завершилася з рахунком 76:65, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці грали в найсильнішому складі - з представниками НБА Олексієм Ленєм і Святославом Михайлюком - і зуміли нав'язати супернику конкурентний баскетбол.

Наша команда виграла першу чверть - 19:12, поступилася у другій 10-хвилинці - 17:22, знову зуміла збільшити свою перевагу в третій чверті - 20:17 і, нарешті, у четвертій чверті остаточно зломили опір суперника - 20:14.

Михайлюк набрав у цьому матчі 22 очки і став кращим гравцем нашої команди. 13 балів на рахунку В'ячеслава Кравцова та 11 - у Дениса Лукашова.