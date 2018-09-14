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Сьогодні пройде матч відбору ЧС-2019 з баскетболу Україна - Іспанія: навколо гри ажіотаж

10:25, 14 вересня 2018
Баскетбол
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На матч Україна - Іспанія продано понад 95 відсотків квитків / fbu.ua

Сьогодні у столичному Палаці спорту відбудеться матч відбору чемпіонату світу-2019 з баскетболу, в якому збірна України прийматиме команду Іспанії.

Гра викликала величезний ажіотаж - на ранок 14 вересня продано понад 85% квитків, повідомляє Федерація баскетболу України.

У зверненні до вболівальників на сайті ФБУ йдеться про посилені заходи безпеки, які будуть задіяні під час гри. "Аби не потрапити в тисняву при вході до Палацу спорту, приїздіть завчасно", - попереджають організатори гри.

Також у приміщенні київського Палацу спорту працюватиме фан-шоп, у якому можна буде придбати численну атрибутику національної збірної. 

"Якщо ж ви вирушаєте на матч одразу з роботи, також є сенс приїхати раніше. У Палаці спорту працюватимуть заклади фаст-фуду, то ж ви зможете підкріпитися перед емоційно виснажливим двобоєм", - додають організатори матчу.

Початок матчу відбору ЧС-2019 Україна - Іспанія о 19:00. Вхід до Палацу спорту буде відкрито з 17:30.  

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Теги: #баскетбол ЧС-2019 відбір#збірна України з баскетболу відбір на ЧС-2019