Сьогодні пройде матч відбору ЧС-2019 з баскетболу Україна - Іспанія: навколо гри ажіотаж

На ключовий матч відбору ЧС продано вже 85 відсотків квитків.

Сьогодні у столичному Палаці спорту відбудеться матч відбору чемпіонату світу-2019 з баскетболу, в якому збірна України прийматиме команду Іспанії.

Гра викликала величезний ажіотаж - на ранок 14 вересня продано понад 85% квитків, повідомляє Федерація баскетболу України.

У зверненні до вболівальників на сайті ФБУ йдеться про посилені заходи безпеки, які будуть задіяні під час гри. "Аби не потрапити в тисняву при вході до Палацу спорту, приїздіть завчасно", - попереджають організатори гри.

Також у приміщенні київського Палацу спорту працюватиме фан-шоп, у якому можна буде придбати численну атрибутику національної збірної.

"Якщо ж ви вирушаєте на матч одразу з роботи, також є сенс приїхати раніше. У Палаці спорту працюватимуть заклади фаст-фуду, то ж ви зможете підкріпитися перед емоційно виснажливим двобоєм", - додають організатори матчу.

Початок матчу відбору ЧС-2019 Україна - Іспанія о 19:00. Вхід до Палацу спорту буде відкрито з 17:30.