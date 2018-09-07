Лень і Михайлюк готуються у складі збірної України з баскетболу до матчів відбору ЧС-2019

Вже 14 вересня нашій команді належить зустрітися зі збірною Іспанії.

У п'ятницю збірна України з баскетболу в Пущі-Водиці, в Міжнародної тенісній академії, провела відкрите тренування.

Під керівництвом Євгена Мурзіна займалися 13 баскетболістів, в тому числі гравці НБА – Олексій Лень з «Атланти Хоукс» і Святослав Михайлюк з «Лос-Анджелес Лейкерс», повідомляє Sport.ua.

Також в розташуванні національної команди знаходиться натуралізований американець Пух Джетер.

Не брали участь у тренуванні В'ячеслав Кравцов і Сергій Гладир, які напередодні приєдналися до команди. Також поки не доїхали до збірної два легіонери – В'ячеслав Бобров і Володимир Герун.

З раніше анонсованого списку гравців, які готуватимуться до матчів з Іспанією і Чорногорією, у збірній не буде центрового «Барселони» Артема Пустового. Його в збірну не відпустив клуб.

Поєдинок відбору на чемпіонат світу Україна - Іспанія відбудеться у Палаці спорту 14 вересня. Матч з Чорногорією збірна України проведе на виїзді 17 вересня.