Збірна України з баскетболу оголосила склад на матчі проти Іспанії та Чорногорії

На сьогодні це список з 18 гравців.

Тренерський штаб збірної України оголосив склад національної команди, який розпочне підготовку до матчів вересневого вікна відбору на Чемпіонат світу - 2019.

На сьогодні це список з 18 гравців, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

За словами головного тренера збірної - Євгена Мурзіна відрадно, що усі найсильніші дали згоду на участь у важливих вересневих матчах і прибудуть у розташування збірної. На сьогодні єдиним невирішеним питанням є участь у найближчих матчах центрового "Барселони" - Артема Пустового.

Вже 3-го вересня розпочинається підготовка до стартових поєдинків другого етапу кваліфікації на Чемпіонат світу - 2019. Тренувальні збори розпочнуться традиційно у Міжнародній тенісній академії у Пущі-Водиці. Нагадаємо, що збірна України проведе 14 вересня (19:00) зустріч із триразовими чемпіонами Європи збірною Іспанії у київському Палаці спорту, а 17 вересня завітає у гості до Чорногорії.

Склад збірної з 18 гравців на найближчі матчі виглядає так:

Захисники:

Сергій Гладир, без клуба, 196 см, 29 років, перший тренер Олександр Шнейдер;

Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс, 180, 34;

Олександр Кобець, без клуба, 197, 22, перший тренер Ігор Кобець;

Денис Лукашов, Єнісєй, 188, 29, перший тренер - Ірина Насєдкіна;

Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс, 201, 21, перший тренер – тренер Олександр Молчанов

Олександр Мішула, Дніпро, 192, 26, перші тренери - Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;

Олександр Рябчук, Хімік, 186, 29, перший тренер – Олексій Діберт;

Форварди:

В’ячеслав Бобров, Гіпускоа-Баскет, 203, 26, перші тренери - Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра;

Ігор Зайцев тут, без клуба 210, 29, перший тренер - Людмила Коваль;

Володимир Конєв 6.09, Черкаські Мавпи, 203, 29, перший тренер - Сергій Маренич;

Павло Крутоус, Київ-Баскет, 197, 26, перший тренер Богдан Федоренко

Олександр Липовий, Промітеас, 200, 26, перший тренер - Людмила Покровенко;

Максим Пустозвонов, без клуба, 200, 31, перший тренер - Юрій Дятловський

Володимир Герун 9.09, Бреоган, 208, 24, перші тренери - Михайло Лисоволенко/ Аріна Гребнєва;

Центрові:

В’ячеслав Петров, Хімік, 204, 24, перший тренер - Владислав Янакі

В’ячеслав Кравцов 7.09, Сан-Пабло Бургос, 212, 31, перший тренер - Сергій Комаров;

Олексій Лень 3.09, Атланта Гоукс, 216, 25, перший тренер — Михайло Лисоволенко

Артем Пустовий Барселона, 218, 92, тренер - Валерій Зарецький,

Більшість гравців розпочнуть збори уже з понеділка, а інші долучаться до команди ближче до офіційного початку вікна відбору 09 вересня.