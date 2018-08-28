Український баскетболіст Боломбой виявив бажання виступати за збірну Росії

У літнє міжсезоння гравець підписав контракт з найсильнішим клубом Росії московським ЦСКА.

Український баскетболіст Джоель Боломбой, який в літнє межсехонье підписав контракт з московським ЦСКА, проходить процес оформлення російського громадянства і готовий виступити за національну збірну країни.

Про це він заявив під час презентації в якості гравця ЦСКА, повідомляє офіційний сайт московського клубу.

«З нетерпінням чекаю, коли зможу зіграти за збірну Росії в майбутньому. Мій агент говорив про інтерес ЦСКА ще коли мене відрахували з Юти. Всі знають, що таке ЦСКА», — виголосив Боломбой у відеоролику.

Боломбой - уродженець Донецька, який у 4-річному віці разом з батьками переїхав до США, де отримав американський паспорт. Джоель виступав в NCAA за університет Вебер Стейт, де став найкращим в історії гравцем за підборами, а останній сезон закінчив у статусі кращого захисника конференції.

Боломбой був обраний "Ютою Джаз" під 56-м номером на драфті НБА 2016 року. У кращій лізі світу він виступав за " Юту і Мілуокі, де зіграв 18 матчів регулярного сезону, набираючи по 1,7 очки і 1,5 підбору в середньому за гру.

Боломбоя не раз хотіли бачити у збірній України, але він щоразу відмовляв тренерському штабу Євгена Мурзіна з різних причин.