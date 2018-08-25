«Черкаські Мавпи» підсилилися американським легіонером Брендоном Янгом

У Швейцарії у 2017 році американець виграв чемпіонат та кубок країни.

Баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи» підсилив свій склад першим легіонером у нинішнє міжсезоння.

Ним став американський атакуючий захисник Брендон Янг, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

27-річний Брендон Янг (193 см) народився у Вашингтоні. У студентській лізі виступав за команду університету De Paul. Опісля відіграв 19 матчів в D-лізі за Texas Legends. У 2015 році переїхав в Європу, де виступав в складі грецького «Lavrio» та за «Monthey» із Швейцарії.

У Швейцарії у 2017 році виграв чемпіонат та кубок країни.

Янг завершив минулий сезон в Греції, де грав за «Kolossos». У 12 іграх чемпіонату він здобував в середньому 11,2 очки, реалізовуючи 37,5% дальніх кидків і 53,8 % двоочкових. До переїзду в Грецію він також виступав в Лівані за Champville, де набирав 14,3 очка за гру в 16 матчах.

Окрім позиції другого номера, Янг також здатен зіграти і розігруючого.

Нагадаємо, раніше «Мавпи» продовжили співпрацю із Кольченком, Конєвим, Липовцевим, Бояркіним, з вихованцями клубу Ткаченком, Скапінцевим і Русловим, а також повернули в свої лави Чумакова.

Новий сезон стартує у Черкасах 23 вересня матчем за Суперкубок. Квитки на матч за Суперкубок та сезонні абонементи вже у продажу.