БК Запоріжжя підписав американського захисника

Клуб української Суперліги завершив комплектацію до сезону.

Американський гравець Джахад Томас наступний сезон проведе у запорізькому клубі.

Отже, ще наприкіці серпня БК "Запоріжжя" повністю вкомплектовав свій склад і має достатньо часу для повноційної підготовки до нового сезону баскетбольної Суперліги, який стартує на початку жовтня, повідомляє офіційний сайт клубу.

Джахад Томас (189 см, 95 кг) народився 19 серпня 1995 року в американському місті Уильямспорт (шт. Пенсільванія). Навчався та грав у баскетбол в коледжі УМАС Лоуелл (м. Лоуелл, шт. Масачусетс, США), де в останньому сезоні 2017/18 набирав у середньому за гру 21,1 очка, 8,7 підбирання, 4,0 передачі та 1,8 перехоплень. Влітку Джахад висував свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою, тому вирішив спробувати свої сили у Старому Світі.

Свою європейську кар’єру Джахад Томас розпочне саме у запорізькому клубі. Окрім позиції атакуючого захисника, новачок БК "Запоріжжя" може грати на позиції легкого форварда.

Таким чином, в сезоні 2018/2019 за БК "Запоріжжя" в оновленому Палаці Спорту "Юність" гратимуть українські гравці - Вадим Биков, Віталій Биков, Юрій Кондраков, Максим Теряник, Антон Буц, Олександр Тарасенко, Андрій Мироненко, Станіслав Овдєєнко, Валерій Анісімов та американські легіонери - Майкл Холтон, Джахад Томас і Кіндал Хілл.

На початку серпня запорізька команда під керівництвом Валерія Плеханова розпочала підготовку до нового сезону. Американський форвард Кіндал Хілл вже приєднався до тренувань. Ще два заокеанські гравці запорізького клубу - Майкл Холтон та Джахад Томас приїдуть до Запоріжжя наприкінці серпня.