Жіноча збірна України з баскетболу візьме участь в турнірі у Латвії

17-19 серпня українки зіграють спарринги з командами Латвії, Росії та Швеції.

Національна жіноча збірна України продовжує навчально-тренувальні збори, що передують турніру у Латвії.

Горан Бошкович працює з 13-ма викликаними до тренувального табору гравцями, повідомляє Федерація баскетболу України.

Бошкович приділяє увагу кожному гравцеві. Цей тренерський контроль зовсім не обтяжує дівчат, навпаки! Ось він показує елементи ведення м'яча Дандрі Мосс. Потім, провівши коротку розмову на початку тренування, роз'яснює «на пальцях» сутність вправ і комбінацій, які тренуватимуть.

Роботу на зборах закріпить ігрова сесія у Ризі. 17-19 серпня українки зіграють спарринги з командами Латвії, Росії, Швеції.

Горан Бошкович: - Ми працюємо за планом, пригадуємо командні взаємодії, вивчаємо тактичні схеми. Запросив новачків, для яких виклик – можливість зарекомендувати себе. Може трапитися усе, що завгодно - хтось захворіє, травмується, і тоді треба мати у колоді «джокерів». Дуже добре, що матимемо контрольні ігри. Це позитивно і корисно для командного духу.

Таїсія Удоденко: - Думаю, ви помітили, що зараз половини людей бракує з нашої національної збірної. Маю на увазі тих,хто грав у відбірних матчах. Дуже багато молодих дівчат. Їх підтягують, щоб нам була допомога. Не думаю, що турнір важливий результатами. Треба награти молодь, відчути одна одну. Одразу ж скажу – дідівщини у збірній нема. Коли я ще була молодим гравцем, старші дівчата давали зрозуміти, хто є хто. Ну а ми радимо, щось підказуємо. Йде нормальний процесс командної роботи.

Вікторія Кондусь: - Стараємося, працюємо. Тренування цікаві, змістовні. Виконуємо значний обсяг роботи, але не бездумно – знаємо, заради чого робимо ту чи іншу вправу. Збірна має залишатися сильною. Якщо отримаю шанс на турнірі, спробую виправдати довіру тренера.