Баскетболісти НБА Михайлюк і Лень підтвердили бажання зіграти за збірну України
Українські баскетболісти в НБА - захисник "Лейкерс" Святослав Михайлюк та центровий "Атланти" Олексій Лень - підтвердили своє бажання грати за збірну України у вересневих матчах відбору на чемпіонат світу-2019.
Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.
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Гравці погодилися приїхати в розташування команди Євгена Мурзіна на зустрічі з Іспанією (14 вересня, в Києві) і Словенією (17 вересня, на виїзді, в Нікшичі).
На даний момент ФБУ веде переговори з НБА щодо страховки гравців, це головне питання, яке потрібно вирішити Федерації.
Відзначимо, що після першого раунду відбору на чемпіонат світу-2019 збірна України посідає п'яте місце в групі, маючи в своєму активі три перемоги і 8 очок.