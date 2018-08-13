Баскетболісти НБА Михайлюк і Лень підтвердили бажання зіграти за збірну України

Українська федерація веде переговори з НБА.

Українські баскетболісти в НБА - захисник "Лейкерс" Святослав Михайлюк та центровий "Атланти" Олексій Лень - підтвердили своє бажання грати за збірну України у вересневих матчах відбору на чемпіонат світу-2019.

Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

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Гравці погодилися приїхати в розташування команди Євгена Мурзіна на зустрічі з Іспанією (14 вересня, в Києві) і Словенією (17 вересня, на виїзді, в Нікшичі).

На даний момент ФБУ веде переговори з НБА щодо страховки гравців, це головне питання, яке потрібно вирішити Федерації.

Відзначимо, що після першого раунду відбору на чемпіонат світу-2019 збірна України посідає п'яте місце в групі, маючи в своєму активі три перемоги і 8 очок.