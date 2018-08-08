Український баскетболіст Боломбой перейшов у московський ЦСКА і взяв російське громадянство

Боломбоя не раз хотіли бачити у збірній України, але він щоразу відмовляв тренерському штабу.

Український баскетболіст Джоель Боломбой підписав контракт з московським ЦСКА і оголосив про зміну громадянства на російське, повідомив офіційний сайт клубу.

ЦСКА підписав з українським центровим трирічний контракт.

Джоель Боломбой (24 роки, зріст - 206 см) є уродженцем Донецька. Разом з батьками (батько – конголезець, мати – росіянка) він переїхав у США в 4-річному віці, де отримав американський паспорт.

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Боломбой виступав за команду університету «Вебер Стейт». У 2016-му Боломбой був обраний клубом «Юта Джаз» на драфті НБА під загальним 56-м номером.

Останні два сезони Боломбой провів в «Юті» і «Мілуокі», де загалом провів 18 матчів у регулярному чемпіонаті НБА і дві зустрічі в рамках плей-офф НБА.

Боломбоя не раз хотіли бачити у збірній України, але він щоразу відмовляв тренерському штабу Євгена Мурзіна з різних причин.

«Захоплений можливістю приєднатися до ЦСКА. З дитинства я мріяв грати в НБА або у великій команді ЦСКА – через історію моєї родини. Нарешті, мені випав такий шанс. Це багато для мене значить, оскільки моя мати з Росії, у нас тут коріння», – цитує Боломбоя офіційний сайт армійського клубу.

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