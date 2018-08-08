У Рівному почалося будівництво багатофункціонального Палацу спорту

На проект виділено біля 45 мільйонів гривень.

У Рівному стартувало будівництво нового багатофункціонального спорткомплексу. На майданчику по вулиці Макарова вже почала працювати техніка, розрівнюють територію, встановили огорожу.

Рівненський зал перший із шести українських об’єктів, на будівництво яких за ініціативи Федерації баскетболу України були виділені кошти з державного бюджету, повідомляє офіційний сайт баскетбольної федерації.

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Загалом державна субвенція на шість залів становить 150 мільйонів гривень. П’ять міст отримають по 27 мільйонів державної підтримки (Хмельницький, Тернопіль, Черкаси, Вінниця і Львів), а Рівне отримає 15 млн. Щоправда місто отримає додатково ще 30 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку. Дофінансують будівництво кожної споруди за кошти обласних та міських бюджетів.

Перша черга спорткомплексу передбачає будівництво універсального спортзалу для ігрових видів спорту з трибунами на 3000 місць та з можливістю проведення змагань міжнародного рівня. Окрім баскетболу, у спорткомплексі проходитимуть змагання з футзалу, волейболу та гандболу. Також він трансформуватиметься в концертний або виставковий зал.