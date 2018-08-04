Український баскетболіст Олексій Лень офіційно став гравцем Атланти Хоукс
13:22, 04 серпня 2018Баскетбол
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Деталі контракту і сума зарплати не наводяться.
Лэнь підписав контракт з Атлантою Хоукс / nba.com/hawks
Український баскетболіст Олексій Лень офіційно став гравцем клубу Національної баскетбольної асоціації Атланта Хоукс.
Про це повідомляється на офіційному сайті американського клубу.
У повідомленні зазначаються тільки статистичні дані українського гравця. Ніяких деталей контракту - термін дії і сума зарплати - не наводяться.
Лень провів свої перші п'ять сезонів у НБА у складі команди Фінікс Санс. У 69 іграх минулого сезону (13 матчів у стартовому складі) він набирав в середньому 8,5 очок за гру, робив 7,5 підбирань і 1,2 передачі за 20,2 хвилини. Він зайняв друге місце в НБА (мінімум 20 ігор) з середнім результатом 7,2 підбору в 56 іграх, коли входив у гру з лави запасних.
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