Український баскетболіст Олексій Лень офіційно став гравцем Атланти Хоукс

Деталі контракту і сума зарплати не наводяться.

Український баскетболіст Олексій Лень офіційно став гравцем клубу Національної баскетбольної асоціації Атланта Хоукс.

Про це повідомляється на офіційному сайті американського клубу.

У повідомленні зазначаються тільки статистичні дані українського гравця. Ніяких деталей контракту - термін дії і сума зарплати - не наводяться.

Лень провів свої перші п'ять сезонів у НБА у складі команди Фінікс Санс. У 69 іграх минулого сезону (13 матчів у стартовому складі) він набирав в середньому 8,5 очок за гру, робив 7,5 підбирань і 1,2 передачі за 20,2 хвилини. Він зайняв друге місце в НБА (мінімум 20 ігор) з середнім результатом 7,2 підбору в 56 іграх, коли входив у гру з лави запасних.