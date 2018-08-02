Команда баскетбольної Суперліги "Київ-Баскет" посилилася трьома гравцями

Команда Євгена Мурзіна посилилася трьома гравцями.

Київ-Баскет продовжує готуватись до нового баскетбольного сезону української Суперліги 2018/19.

Деякі команди клубу доукомплектовуються, а от команда Суперліги тільки набирає обертів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нещодавно були оприлюднені імена перших граців команди Єагена Мурзіна, а тепер представлена наступна трійка новачків :

Захисник Максим Луценко минулий сезон провів у складі “БІПА-Одеса” , набираючи в середньому 7.3 очка, 2.9 підбирань та 1.4 результативні передачі. Свою професійну кар’єру Максим почав у БК “Азовмаш” (2009-2014), потім перейшов до БК “Київ” (2014-2015), а в 2016 в інший столичний клуб “Будівельник”.

Форвард Денис Носков ще один гравець, котрий почав свій професійний шлях у складі “Азовмашу” , згодом перейшов до БК “Київ” (2011-2012), потім – БК “Одеса” (2012-2015), БК “Черкаські Мавпи” (2015-2016), БК “Запоріжжя-ZOG” (2016-2017), МБК “Миколаїв” (2017-2018). Середні статистичні показники виглядають наступним чином: 10.6 очок + 4.7 підбирання + 2.8 передачі (Ефективність 9.6).

Нарешті, форвард Анатолій Челован минулий сезон почав у Грузії, потім повернувся до України в команду Вищої Ліги “Кремінь-КДЮСШ-2”. Статистика за сезон : 14.9 очок + 11.1 підбирання + 1.7 передачі (Ефективність 23.6). Анатолій встиг попрацювати у таких професійних командах України: БК “Київ” ( 2009-2012), “Харцизьк” (2012-2013), СК “Кривбас” (2013-2014), БК “Говерла” (2014-2015), БК “Динамо” (2015-2016), ОБК “БІПА” (2016-2017).