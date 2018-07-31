Українські баскетбольні клуби дізналися перших суперників у єврокубках

14:09, 31 липня 2018
Баскетбол
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&quot;Черкаські Мавпи&quot; та &quot;Дніпро&quot; дізналися перших суперників у єврокубках / ФБУ

У Мюнхені відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA, яке визначило суперників для українських баскетбольних клубів - "Черкаських Мавп" та "Дніпра".

Як повідомляє офіційний сайт ФБУ, чемпіони України "Мавпи" у першому раунді зіграють проти чемпіона Норвегії "Кьонгсберг Міннерс", а "Дніпро" протистоятиме 6-й команді минулого чемпіонату Греції клубу "Лавріо".

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Відзначимо, що в разі перемоги "Дніпро" у другому раунді відбору зіграє проти третьої команди чемпіонату Угорщини "Альби", а "Черкаські Мавпи" в разі проходу норвежців протистоятимуть кіпрському "Керавносу".

Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 20 та 26 вересня. Українські команди, які на жеребкуванні були у якості сіяних, перші поєдинки проведуть на виїзді, а другі - вдома. 

Кваліфікація Кубку Європи FIBA. Перший раунд:

20 вересня

Кьонгсберг (Норвегія) - Черкаські Мавпи (Україна)

Лавріо (Греція) - Дніпро (Україна)

26 вересня

Черкаські Мавпи (Україна) - Кьонгсберг (Норвегія)

Дніпро (Україна) - Лавріо (Греція)

Нагадаємо, що п’ять переможців першого раунду приєднаються в другому раунді кваліфікації до 11-ти інших команд. Вісім переможців другого раунду кваліфікації виходять у груповий етап змагань. 

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Теги: #баскетбольні єврокубки