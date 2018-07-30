Український баскетболіст Пустовий підписав 3-річний контракт з Барселоною

Згідно контракту, Артем Пустовий отримає в сумі 1,5 млн євро.

Український баскетболіст Артем Пустовий підписав з «Барселоною» 3-річний контракт.

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Іспанський "Обрадойро", за який виступав український центровий останнім часом, отримає за 26-річного гравця збірної України викуп.

За повідомленнями ЗМІ, Артем Пустовий отримає в сумі за контрактом 1,5 млн євро.

«Барселона» – одна з кращих баскетбольних команд Європи. Каталонці є 18-разовими чемпіонами Іспанії, двічі тріумфаторами Євроліги. 24 рази каталонський клуб перемагав у Кубку країни.

Раніше повідомлялося, що за перехід українця компенсацію отримає не тільки «Обрадойро», але і южненський «Хімік» - перший клуб українця Пустового.