Український баскетболіст Пустовий підписав 3-річний контракт з Барселоною
23:55, 30 липня 2018Баскетбол
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Згідно контракту, Артем Пустовий отримає в сумі 1,5 млн євро.
Артем Пустовий / БК "Барселона"
Український баскетболіст Артем Пустовий підписав з «Барселоною» 3-річний контракт.
Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Іспанський "Обрадойро", за який виступав український центровий останнім часом, отримає за 26-річного гравця збірної України викуп.
За повідомленнями ЗМІ, Артем Пустовий отримає в сумі за контрактом 1,5 млн євро.
«Барселона» – одна з кращих баскетбольних команд Європи. Каталонці є 18-разовими чемпіонами Іспанії, двічі тріумфаторами Євроліги. 24 рази каталонський клуб перемагав у Кубку країни.
Раніше повідомлялося, що за перехід українця компенсацію отримає не тільки «Обрадойро», але і южненський «Хімік» - перший клуб українця Пустового.
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