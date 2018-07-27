Баскетбольний клуб "Запоріжжя" підписав контракт з американським захисником (відео)

Майкл Холтон наступний сезон проведе в українському клубі.

Американський захисник Майкл Холтон наступний сезон проведе в запорізькому баскетбольному клубі, який виступає в українській Суперлізі.

Майкл Холтон народився 27 листопада 1990 року в американському місті Портленд, повідомляє офіційний сайт БК "Запоріжжя".

Навчався та грав баскетбол в коледжі Сейнт Майклс (м. Колчестер, шт. Вісконсін, США), де в останньому сезоні набирав у середньому за гру 14,8 очок, 3,7 підбирань та 2,1 передач. Свою європейську кар’єру Майкл розпочав в 2015 році австрійському клубі «Капфенберг», який того сезону виступав ще й у Кубку Європи. В Австрії Холтон зіграв 44 матчі за сезон та набирав у середньому 8,75 очок за гру. Минулий сезон новачок БК «Запоріжжя» відіграв у дивізіоні "Б" німецької Буденсліги у клубі РСВ «Айнтрахт» (Штансдорф). Тут він став одним з кращих снайперів ліги, набираючи у середньому за гру 18,75 очок, 4,4 підбирання та 3,6 передачі.

В новому сезоні БК "Запоріжжя" гратиме в оновленому ПС "Юність", де для гравців та вболівальників створені всі умови найвищого світового рівня. Тому керівництво клубу ставить за мету створення боєздатного колективу, який своєю грою даруватиме шанувальникам спорту позитивні емоції.